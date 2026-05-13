JPMorgan tokenise un nouveau fonds sur Ethereum – Récap crypto de la nuit du 12 au 13 mai 2026

Trump multiplie les annonces économiques tandis que le Sénat américain avance sur la régulation crypto. Les baleines Bitcoin poursuivent leurs achats alors que JPMorgan tokenise un nouveau fonds sur Ethereum.

Jensen Huang aux côtés de Trump

Jensen Huang, PDG de Nvidia, s’est rendu en Chine aux côtés du président Trump, selon la Maison-Blanche. Ce déplacement intervient alors que la Maison-Blanche multiplie les initiatives économiques majeures et dévoile de vastes projets d’investissement.

Baleines Bitcoin à l’achat

Selon Santiment, les baleines détenant entre 10 et 10 000 BTC ont accumulé 16 622 BTC, alors que le Bitcoin évoluait autour de 81 000 dollars. Le sentiment des investisseurs particuliers montrait cependant des signes de peur. Strategy poursuivait également ses achats avec 535 BTC supplémentaires annoncés par Michael Saylor, dans une ambiance marquée par la prudence.

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JPMorgan tokenise un nouveau fonds

JPMorgan a lancé un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum, prolongeant ses initiatives dans la finance numérique après le lancement de son fonds MONY en décembre 2025. Ce développement intervient alors que le débat sur la régulation des stablecoins reste vif aux États-Unis dans le cadre du CLARITY Act.

Avancée du Crypto Clarity Act

Le Comité bancaire du Sénat américain poursuit ses travaux autour du projet de loi « Crypto Clarity Act ». Plus de 100 amendements ont été déposés avant son examen prévu jeudi, selon Politico. Le texte révisé aborde les récompenses liées aux stablecoins et à la DeFi, tout en évitant de traiter les conflits d’intérêts potentiels liés à l’administration Trump.

Schumer veut une loi crypto

Chuck Schumer, chef de la minorité au Sénat, a déclaré que les démocrates souhaitaient adopter « une bonne loi sur les cryptomonnaies ». Cette prise de position confirme la volonté du parti de promouvoir une régulation claire des actifs numériques.

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