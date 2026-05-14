Nvidia dépasse la capitalisation de l'argent et devient le 2e actif mondial – Récap crypto de la nuit du 13 au 14 mai 2026

Consensys reporte son entrée en bourse, la dette américaine inquiète Peter Schiff, et NVIDIA dépasse l’argent en capitalisation. La régulation des actifs numériques continue d’évoluer, des États-Unis au Royaume-Uni.

NVIDIA surpasse l’argent en valorisation

NVIDIA a franchi un jalon historique en dépassant l’argent métal pour devenir le 2e actif mondial avec une valorisation de 5 520 milliards de dollars. L’entreprise, dont l’action a bondi de plus de 50 % depuis le début de l’année, reste portée par l’engouement autour de l’intelligence artificielle. Google suit la même dynamique et s’approche des 5 000 milliards de dollars de capitalisation.

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Consensys repousse son introduction en bourse

Consensys, le développeur d’applications Ethereum derrière MetaMask, a repoussé à l’automne son entrée en bourse initialement prévue plus tôt cette année. L’entreprise, fondée en 2014, avait mandaté JPMorgan et Goldman Sachs pour piloter cette opération.

Peter Schiff alerte sur la dette américaine

L’économiste Peter Schiff a mis en garde contre une potentielle crise de la dette aux États-Unis si les rendements des bons du Trésor à 30 ans atteignaient 8 %. La dette nationale a désormais dépassé les 39 000 milliards de dollars. Schiff estime que cette situation pourrait devenir ingérable, malgré les initiatives d’acteurs comme VanEck et Tether, qui s’impliquent désormais dans le financement de la dette américaine.

Fidelity soutient le Crypto Clarity Act

Fidelity, qui gère 7 000 milliards de dollars d’actifs, a affiché son soutien au projet de loi américain « Crypto Clarity Act ». Ce texte, porté par le Comité bancaire du Sénat, vise à clarifier les règles entourant les stablecoins et la DeFi, avec plus de 100 amendements déjà déposés avant son examen. Selon Fidelity, cette loi est essentielle pour que les États-Unis conservent leur leadership sur le marché des actifs numériques.

Vibhu (Solana Foundation) recentre la vision de la crypto

Le Chief Product Officer de la Solana Foundation, Vibhu, a affirmé que la crypto était avant tout destinée aux applications financières. Il a mis en garde les développeurs contre les choix de réseaux motivés par des critères subjectifs comme les subventions ou la culture d’un écosystème, estimant que cela mène à l’échec. Ses propos s’inscrivent dans une stratégie de recentrage de Solana sur des cas d’usage concrets tels que la DeFi et les paiements.

Hivemapper victime d’un piratage sur Discord

Le projet décentralisé Hivemapper, qui se positionne comme un Google Maps du Web 3.0, a été victime d’un piratage de son canal d’annonces Discord. Les attaquants ont diffusé une fausse annonce d’airdrop, entraînant le vol de fonds de plusieurs utilisateurs. L’entreprise a signalé l’incident au FBI via la plateforme IC3, dédiée aux plaintes pour cybercriminalité.

Royaume-Uni : assouplissement sur les stablecoins

La Banque d’Angleterre a annoncé un assouplissement de ses plans de régulation stricte des stablecoins, sous la pression de l’industrie crypto. Cette décision marque un changement de cap pour l’institution, qui avait déjà reculé en octobre 2025 sur le plafonnement de la détention de ces actifs, contrairement à la Banque centrale européenne qui prône un encadrement renforcé.

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