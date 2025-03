Wall Street décroche, Tesla dégringole : que se passe-t-il sur les marchés boursiers ?

La nuit a été sanglante sur les marchés boursiers des États-Unis, qui décrochent unanimement. Le secteur de la Tech est particulièrement touché. Que se passe-t-il à Wall Street et la chute va-t-elle durer ?

Wall Street dans le rouge ce matin

Les marchés boursiers américains n’étaient pas particulièrement à la fête ce week-end, mais leur chute a accéléré ce lundi aux États-Unis. Les indices liés au secteur de la Tech ont dégringolé, avec un Nasdaq qui a plongé de 4 % en l’espace d’une journée, accélérant une tendance présente depuis fin février :

Le Nasdaq dégringole nettement cette nuit, continuant sa tendance baissière

De leur côté, le Dow Jones et le S&P 500 ont également connu des chutes nettes, avec -2,08 % et -2,70 % respectivement. Les valeurs technologiques ont été particulièrement touchées par ces vagues de liquidation.

Tesla (TSLA) a dégringolé de 15,43 % sur la journée, Nvidia (NVDA) a perdu 5,07 % et Alphabet (GOOG) a perdu 4,41 %. La méfiance des investisseurs a aussi touché les marchés de cryptomonnaies, qui ont eu aussi dégringolé : le Bitcoin (BTC) est ainsi venu toucher les 76 000 dollars, avant de remonter.

La peur d’une « récession Trump »

Les liquidations ont semble-t-il accéléré depuis une interview de Donald Trump ce dimanche. Le président des États-Unis a refusé d’exclure un risque de récession pour les États-Unis au micro de Fox News. Évasif, il a mentionné une « période de transition », expliquant que ramener la richesse en Amérique allait prendre « un peu de temps ».

Les volte-faces de Donald Trump sur les droits de douane, ainsi que sa guerre commerciale contre ses partenaires historiques (Canada, Mexique, Europe), plongent le monde de la finance dans une grande incertitude. Les grandes banques montrent désormais une frilosité : Goldman Sachs a ainsi fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025, qui sont passées de 2,4 % à 1,7 %.

Par ailleurs, l’inflation reste forte aux États-Unis, de 2,5 % en janvier. Les investisseurs attendent donc un signe de répit pour mercredi, où les chiffres de février seront publiés. Cela sera les premiers chiffres de l’inflation sous la nouvelle ère Trump.

Les choses restent toutefois floues : le président américain a balayé d’un revers de main les préoccupations des investisseurs qui souhaitaient plus de clarté et de méthode dans sa politique économique :

« Ils disent toujours ça. “Nous voulons de la clarté.” Ils ont déjà beaucoup de clarté. »

Tant que le président américain continuera de jouer avec les droits de douane, à souffler le chaud et le froid sur la guerre en Ukraine et à s’immiscer dans la crise au Moyen-Orient avec force et fracas, il est probable que les marchés continuent d’en souffrir. L’« effet Trump » est donc bel et bien présent, mais peut-être pas celui espéré par Wall Street.

Source : Bloomberg

