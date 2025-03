Goldman Sachs donne son avis sur les cryptomonnaies — Que pense la banque ?

Dans sa lettre aux actionnaires, la banque Goldman Sachs a abordé le sujet des cryptomonnaies à plusieurs reprises. Quel est son point de vue sur l’écosystème ?

Goldman Sachs parle des cryptomonnaies dans sa lettre aux actionnaires

La semaine dernière, Goldman Sachs a partagé sa lettre annuelle aux actionnaires pour l’année 2024, dans laquelle elle fait le bilan de l’année passée et partage ses ambitions pour l’avenir.

Pour la première fois, la célèbre banque a reconnu l’importance des cryptomonnaies, là où elle ne les mentionnait même pas, il y a encore quelques années. Cette fois-ci, le sujet est abordé à plusieurs reprises, mais la direction de l’entreprise reste encore sur la réserve, à l’heure où les technologies blockchain s’affirment de plus en plus dans le secteur de la finance traditionnelle.

En premier lieu, la banque aborde les actifs numériques lorsqu’elle revient sur la concurrence entre les offres des différents établissements :

Dans certains cas, nos concurrents peuvent proposer des produits financiers que nous ne proposons pas et que nos clients pourraient préférer, notamment des cryptomonnaies et autres actifs numériques que nous ne pouvons pas ou que nous pouvons choisir de ne pas proposer.

Plus loin, le sujet est développé plus largement lorsque l’institution revient sur les différents risques pouvant peser sur ses réserves de liquidités et nuire à sa réputation en cas de défaillance.

Ainsi, elle reconnaît « la prévalence » des technologies blockchain et la croissance des cryptomonnaies. Néanmoins, elle insiste sur la jeunesse de cet écosystème, qui présente encore quelques faiblesses, notamment quant à sa vulnérabilité aux cyberattaques. De ce fait, Goldman Sachs détaille une liste de cas de figure où elle serait exposée à ses risques, si elle choisissait de s’engager plus en avant :

Nous sommes exposés aux risques liés à la technologie des registres distribués, et pourrions être exposés à des risques supplémentaires, notamment en facilitant les activités de nos clients impliquant des produits financiers utilisant cette technologie, tels que la blockchain, les cryptomonnaies ou autres actifs numériques, en investissant dans des entreprises cherchant à développer des plateformes basées sur cette technologie, en utilisant cette technologie par des fournisseurs tiers, des clients, des contreparties, des chambres de compensation et d’autres intermédiaires financiers, et en recevant des cryptomonnaies ou d’autres actifs numériques en garantie.

Malgré le ton prudent, la direction de Goldman Sachs ne ferme pour autant pas la porte aux cryptomonnaies et ne tombe pas dans le piège de la critique gratuite comme certains concurrents l’ont fait à plusieurs reprises.

D’ailleurs, si la banque n’a pas encore de réelle offre crypto, bien que le sujet ait déjà été abordé à plusieurs reprises, elle mène de nombreux investissements pour son propre compte. En date du 31 décembre dernier, elle possédait par exemple plus de 2 milliards de dollars en ETF Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Source : Goldman Sachs

