L’approche crypto des États-Unis « sème les graines de bouleversements futurs », selon le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a fait part de ses inquiétudes quant à la dérégulation de l’écosystème crypto par Donald Trump. Quels sont ses propos ?

Le gouverneur de la Banque de France montre des réserves quant à la politique crypto de Donald Trump

Depuis le début de l’année, les États-Unis ont radicalement changé de position en ce qui concerne leur approche des cryptomonnaies. Au fil des mois, nous constatons que ce parti-pris inspire autant qu’il suscite la méfiance. Pour ce qui est des détracteurs de Donald Trump, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a justement fait part de son point de vue au cours d’un entretien accordé à La Tribune Dimanche.

Tandis qu’il note que « les crises financières naissent souvent aux États-Unis et se propagent au reste du monde », il s’est montré critique au regard de la nouvelle approche réglementaire du pays, en estimant que celui-ci pourrait « pêcher par négligence » :

En encourageant les cryptomonnaies et la finance non bancaire, l’administration américaine sème les graines de bouleversements futurs.

Toutefois, il suppose que le bloc européen serait suffisamment solide et qu’il n’y aurait pas de risque de crise bancaire au sein de l’Union.

Historiquement critique vis-à-vis des cryptomonnaies, le gouverneur de la Banque de France avait mis de l’eau dans son vin en novembre dernier après la victoire de Donald Trump. S’il se montrait toujours méfiant vis-à-vis de Bitcoin (BTC), en le qualifiant d’actif risqué, il précisait cependant que cela ne voulait pas dire que l’on ne pouvait pas investir dedans.

Tandis que les propos de l’époque ne constituaient néanmoins pas un changement de position, le banquier central réaffirme ici son scepticisme à travers cette nouvelle interview.

Plus largement, François Villeroy de Galhau pointe aussi du doigt l’attitude de Donald Trump, qui n’est généralement pas placée sous le signe de la demi-mesure :

Nous assistons effectivement à une grande brutalité du côté américain. […] Donald Trump semble nourrir cette fausse vision selon laquelle l’économie mondiale est un jeu à somme nulle.

D’ailleurs, cette attitude n’a pas manqué de faire réagir les marchés financiers dernièrement, tandis que par effet de vases communicants, les cryptomonnaies ont également corrigé.

Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour juger des effets à moyen terme de la politique de Donald Trump sur la stabilité des marchés financiers, et plus particulièrement en ce qui concerne les cryptomonnaies. Avec ou sans le président américain, les technologies blockchains bénéficient d’ailleurs d’une adoption croissante dans le monde de la finance, comme nous l’observons un peu plus chaque année.

Source : La Tribune Dimanche ; Image : Manuel Lopez via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

