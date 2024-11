Pour le gouverneur de la Banque de France, le Bitcoin « est un actif risqué »

Invité jeudi au micro de France Inter, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a donné son avis sur la hausse du Bitcoin (BTC). Qu'a-t-il dit ?

Le gouverneur de la Banque de France donne son avis sur le Bitcoin

Mercredi matin sur France Inter, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, était invité au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand pour parler de la dernière enquête mensuelle de conjoncture réalisée par son institution auprès de 8 500 dirigeants d'entreprise.

Durant l'interview, la hausse récente du Bitcoin (BTC) est abordée, et il est demandé à l'invité comment celle-ci peut être expliquée et s'il convient d'investir ou non dans l'actif.

Alors que nous aurions pu nous attendre à une réponse particulièrement critique, François Villeroy de Galhau a certes exposé des mises en garde, mais s'est montré moins catégorique qu'en 2022 par exemple, où il comparait la hausse du Bitcoin à la bulle spéculative des tulipes.

En premier lieu, il a rappelé la position crypto-friendly de Donald Trump en matière de régulation, avant d'alerter les investisseurs :

Pour autant, le Bitcoin ne devient pas un actif sûr. Je redis ce que mes collègues et moi avons souvent dit, c'est un actif risqué. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas investir en Bitcoin, ça fait partie de la liberté, mais le conseil, c'est de le réserver à des investisseurs avisés.

Dans les faits, c'est une réalité : comme pour n'importe quelle classe d'actif, il est primordial de se former avant d'investir. À ce propos, nos experts de Cryptoast Academy peuvent justement vous accompagner.

L'arbitrage entre le rendement et le risque

Alors que l'invité tente ensuite de rebondir sur les baisses majeures survenues entre 2021 et 2022, Léa Salamé lui coupe la parole pour lui demander que répondre aux auditeurs se disant que maintenant que le Bitcoin « est dérégulé aux États-Unis, je vais faire de l'argent facilement ».

Tandis que la réflexion reflète à merveille les connaissances approximatives des journalistes grand public vis-à-vis du sujet, François Villeroy de Galhau s'en saisit pour dévier du sujet vers des conseils plus larges :

Si quelqu'un un jour vous promet un produit financier qui rapporte beaucoup et qui ne comporte aucun risque, fuyez. La loi la plus sûre dans la finance, dans la durée, c'est qu'il y a un arbitrage entre le rendement et le risque.

En attendant, le BTC a progressé de 4 % lors des dernières 24 heures, pour s'échanger à 91 200 dollars lors de l'écriture de ces lignes. Désormais, la capitalisation de l'actif s'élève à 1 800 milliards de dollars, pour une dominance de 60 % sur la capitalisation de l'écosystème.

Source : Interview

Image : Jakob Polacsek via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

