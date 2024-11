Bitcoin peut-il atteindre 100 000 dollars pour Noël ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a gagné plus de 30 % dans la semaine qui a suivi la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. Après cette performance verticale, le marché sera-t-il en mesure d’aller chercher les 100 000 dollars pour les fêtes de fin d’année ?

S&P 500 & Bitcoin, un rallye de fin d’année peut mener à 100 000 dollars

Le rallye de fin d'année est un phénomène observé historiquement sur le marché actions américain, notamment sur des indices comme le S&P 500, dont la part des stars de la tech US est largement dominante.

Le traditionnel rallye de fin d’année des actifs boursiers dit risqués en bourse (actions et cryptos) se caractérise par une tendance à la hausse des cours durant les dernières semaines de décembre, souvent prolongée jusqu'au début de janvier. Ce mouvement est alimenté par plusieurs facteurs et, en général, il se met en place progressivement dès le mois de novembre.

C’est en effet l’enseignement du concept de saisonnalité qui consiste à analyser les statistiques de performance moyenne d’un actif financier sur une période donnée. Lorsque l’on étudie ces données de performance par trimestre, c’est de loin la performance du 4 trimestre boursier qui est la plus haussière pour le S&P 500 et le cours du Bitcoin.

L’un des éléments clés qui explique ce fait de saisonnalité est l’optimisme des investisseurs lié aux perspectives de consommation accrue durant les fêtes, une période de dépenses significatives pour l'économie américaine qui tire la croissance économique vers le haut. Les anticipations positives sur les résultats d’entreprises, ainsi que des ajustements de portefeuilles en fin d'année, contribuent aussi à ce climat favorable.

Cette année, c’est la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine qui a boosté les actions et le cours du BTC. Dérégulation financière massive et baisse à venir des impôts pour les entreprises, 2 piliers prospectifs qui ont attiré les capitaux vers ces 2 marchés.

Les mois de novembre et décembre sont parmi les mois les plus performants de l'année pour le S&P 500 et le BTC, avec une performance moyenne combinée de près de 3 % sur ces 2 mois pour le premier et plus de 80 % pour le second !

Le mouvement haussier ne sera clairement pas linéaire et il y aura toujours une alternance entre les séquences d’impulsions haussières et de retracements. Mais il est probable que Bitcoin rejoigne au final les 100 000 dollars pour la fin du mois de décembre, s’alignant ainsi sur sa moyenne de performance du 4e trimestre (voir les données ci-dessous).

Deux tableaux qui exposent la performance moyenne par trimestre pour l’indice boursier S&P 500 et le cours du bitcoin

🎥 Retrouvez l'analyse de Vincent Ganne en vidéo :

À court terme, tout retracement vers 80 000 dollars serait une opportunité d’achat

Il est possible que le cours du Bitcoin entre en retracement à court terme pour consolider la hausse récente de 30 % qui s’est faite en ligne droite.

Si le cours du Bitcoin devait revenir à 80 000 dollars, cela serait une opportunité d’achat avec la présence d’un gap haussier de rupture qui a été ouvert entre 78 000 et 81 000 dollars en début de semaine sur le contrat future bitcoin du CME, la bourse de Chicago où évoluent les capitaux de la haute finance US.

Graphique qui expose les bougies japonaises du contrat future BTC de la bourse de Chicago, le CME avec le gap haussier ouvert entre 78 000 et 81 000 dollars

