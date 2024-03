BlackRock : comment fonctionne son nouveau fonds de tokenisation développé sur Ethereum ?

BlackRock lance « BUIDL », son premier fonds tokénisé sur Ethereum, marquant une étape clé dans l'adoption institutionnelle des actifs numériques. Ce fonds, en collaboration avec Securitize, vise à allier finance traditionnelle et innovation blockchain pour offrir des solutions de rendement optimisées.

BUIDL, le fonds d'investissement on-chain

Un récent communiqué de presse annonce que BlackRock lance son premier fonds tokénisé sur la blockchain Ethereum, nommé BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund avec pour ticker « BUIDL ».

BlackRock s'est associé à Securitize, plateforme enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l'émission et l'échange d'actifs numériques, pour lancer son fonds. Ce partenariat offre à BlackRock un accès direct à une infrastructure déjà existante, facilitant la tokenisation d'actif et optimisant la distribution des rendements à ses clients.

Qu'est-ce que la tokenisation ? La tokenisation est un concept qui permet de transformer les actifs physiques ou financiers en équivalents numériques sur la blockchain, facilitant leur intégration dans des systèmes distribués tels qu'Ethereum. Ce processus confère aux actifs les caractéristiques propres des cryptomonnaies, notamment une meilleure traçabilité, des transactions plus rapides et une sécurité renforcée grâce à la blockchain.

Avec un investissement minimal de 5 millions de dollars, le fonds s'engage à allouer 100 % de ses actifs en bons du Trésor américains et en accords de rachat, offrant ainsi des rendements aux détenteurs de BUIDL.

Robert Mitchnick, le responsable des actifs numériques chez Blackrock, a exprimé son enthousiasme à cette occasion :

« Ceci est la dernière évolution de notre stratégie en matière d'actifs numériques [...] Nous nous concentrons sur le développement de solutions dans le domaine des actifs numériques qui aident à résoudre de réels problèmes pour nos clients, et nous sommes ravis de travailler avec Securitize. »

À la manière d'un stablecoin, le token BUIDL a pour objectif de suivre la valeur du dollar, et le rendement généré par ses actifs sous-jacents sera redistribué mensuellement directement dans les portefeuilles des investisseurs sous forme de nouveaux tokens chaque mois.

👉 Pour approfondir le sujet – Découvrez les meilleurs sites pour acheter des cryptomonnaies en 2024

Les investisseurs bénéficient également d'options de garde flexibles, permettant la conservation des tokens dans un portefeuille non custodial.

Le fonds bénéficie d'ores et déjà d'investissements d'acteurs majeurs de l'industrie des cryptomonnaies comme Coinbase et Fireblocks. BlackRock en sera le gestionnaire d'investissement, tandis que la Bank of New York Mellon agira en tant que gardien des actifs et administrateur du fonds.

Il est important de noter que, dans le cadre de ce partenariat, BlackRock a investi dans la plateforme d'échange Securitze, et que Joseph Chalom, directeur général chez BlackRock, a rejoint le conseil d'administration de Securitize.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La mode des cryptomonnaies ne semble pas s'arrêter

Malgré le scepticisme persistant de certains critiques vis-à-vis des cryptomonnaies, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, renforce sa présence dans cet écosystème en développant des instruments d'investissement conçus pour perdurer.

Les blockchains distribuées, loin d'être une mode éphémère, semblent avoir un avenir prometteur.

👉 À lire également dans l'actualité – La SEC en campagne contre Ethereum : les ETF ETH spot en difficulté ?

De plus, l'IBIT, l'ETF Bitcoin spot de BlackRock, se positionne désormais à la 2e place au classement des ETF Bitcoin avec le plus de volume et accumule désormais plus de 237 000 BTC sous gestion, soit environ 15,4 milliards de dollars.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Sources : Businesswire, The Block

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.