Euro numérique : la Banque centrale européenne (BCE) lance la phase préparatoire

Le projet d’euro numérique suit son cours au sein de l’Eurosystème. La Banque centrale européenne (BCE) vient en effet d’annoncer que la phase d’étude était achevée, et que la phase préparatoire était désormais lancée. Combien de temps va-t-elle durer et quand devrait-on voir l’arrivée de l’euro numérique ?

L’euro numérique se lance en phase préparatoire

Jusque là, la BCE était dans une étape d’étude, afin de considérer les avantages et inconvénients d’un euro numérique, et voir si son implémentation serait appropriée. Cette phase étant achevée, la Banque centrale rentre dans sa phase « préparatoire ». Elle sera lancée le 1er novembre prochain, et durera deux ans.

Le but, c’est de rédiger un recueil de règles, qui encadreront la futur monnaie numérique de banque centrale (MNBC). C’est également à cette étape que des prestataires seront sélectionnés, afin de décider quelles technologies et quelles infrastructures seront choisies. Pour l’instant, la définition de l’euro numérique a été établie :

« Tel qu’envisagé à ce stade, l’euro numérique serait une forme numérique d’espèces qui pourrait être utilisée pour tous les paiements numériques dans l’ensemble de la zone euro. Il serait largement accessible, gratuit pour les utilisations de base et disponible à la fois en ligne et hors-ligne. »

La BCE prudente sur l’euro numérique

La BCE fait comme à son habitude preuve d’une extrême prudence sur l’éventuelle sortie d’un euro numérique. Elle rappelle ainsi que pour l’instant, son émission n’est aucunement garantie :

« Le lancement de la phase préparatoire ne constitue pas une décision sur l’émission ou non d’un euro numérique. Cette décision ne sera envisagée par le Conseil des gouverneurs qu’une fois le processus législatif de l’Union européenne achevé. »

Reste que le projet avance, et que les deux années qui s’ouvrent permettront de donner du corps à ce qui n’est pour l’instant que de grandes lignes directrices. Mais cela prendra du temps. Bien que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, affirme que « nous devons préparer notre monnaie pour le futur », la MNBC européenne ne devrait pas voir le jour avant 2026.

De quoi laisser de la place aux cryptomonnaies de type stablecoins ? Cela reste à voir. Si les stablecoins dollars ont connu un succès retentissant, ça n’est pour l’instant pas le cas des stablecoins euros, qui restent confidentiels.

