Goldman Sachs : les hedge funds se replongent dans les cryptomonnaies en 2024

Max Minton, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, affirme que ses clients hedge funds reviennent petit à petit sur le marché des cryptomonnaies. Ce retour de tendance est-il dû à l'approbation des ETF Bitcoin spot ?

L'intérêt institutionnel est de retour sur le marché crypto

D'après un rapport de Bloomberg, plusieurs gros clients institutionnels de la banque Goldman Sachs sont devenus actifs ou envisagent de s'investir davantage dans le secteur des cryptomonnaies.

Pour Max Minton, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, le retour d'intérêt pour cette classe d'actifs provient majoritairement de l'approbation des ETF Bitcoin spot en janvier. Cette avancée majeure favoriserait l'implémentation des cryptomonnaies au sein de la finance traditionnelle.

« La récente approbation des ETF Bitcoin spot a déclenché un regain d'intérêt et d'activité de la part de nos clients pour le marché crypto. Beaucoup de nos plus gros clients sont actifs ou envisagent de le devenir dans ce domaine. »

La majorité de la demande provient des clients de Goldman Sachs via ses offres d'options et de futures, les hedge funds étant les plus impliqués. À la fin de l'année 2023, la célèbre banque américaine affichait un nouveau record de 2,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Goldman Sachs ne propose aucun produit crypto spot pour le moment

Alors qu'elle a lancé son premier bureau de trading pour les cryptomonnaies en 2021, Goldman Sachs n'offre aucun produit crypto spot à ses clients. La banque ne permet qu'une exposition aux produits dérivés crypto, comme les options et les futures sur Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Les 2 actifs ont progressé respectivement d'environ 3,4 % et 2,4 % au cours des 24 dernières heures. Le Bitcoin s'échangeà 67 600 dollars et l’Ether à 3 480 dollars au moment de l'écriture de ces lignes.

Les clients de Goldman Sachs utilisent principalement leurs produits dérivés pour s'exposer à la volatilité du marché crypto et faire des prévisions pondérées sur l'évolution des prix à moyen terme. Parmi les clients actifs, les produits financiers liés au Bitcoin sont les véhicules d'investissement les plus populaires du moment.

Mais l'approbation potentielle d'un ETF Ethereum spot va sans doute changer le paradigme aux États-Unis. Pour Max Minton, ce facteur pourrait inciter les clients institutionnels de Goldman Sachs et d'autres banques à se tourner vers ETH.

D'après les analystes de Bloomberg, les chances d'approbation d'un ETF Ethereum d'ici mai serait de seulement 35 %. Le silence de la SEC envers les potentiels émetteurs de fonds est déjà considéré comme une mauvaise nouvelle par certains institutionnels.

A l'avenir, Goldman Sachs chercherait à étendre son portefeuille clients et y ajouter plusieurs entités : les sociétés de gestion d'actifs, les banques et les entreprises spécialisées dans les cryptomonnaies.

Source : Bloomberg

