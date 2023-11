RWA : HSBC s’associe à Metaco pour lancer son offre d’actifs tokenisés

Afin de proposer des services de tokenisation d’actifs sur la blockchain pour ses clients institutionnels, la banque HSBC s’est associée à Metaco. La plateforme Harmonize de cette dernière sera au cœur de ce partenariat.

HSBC noue un partenariat avec Metaco pour la tokenisation d’actifs

En matière de technologies blockchain, nous observons régulièrement que les banques s’y intéressent de plus en plus, pour peu qu’elles laissent de côté deux des composantes essentielles du secteur : les cryptomonnaies et la décentralisation.

Tandis qu’HSBC en est un exemple parlant compte tenu des restrictions en la matière imposées à ses clients, la banque a dévoilé mercredi un partenariat avec Metaco, une société suisse rachetée au printemps dernier par Ripple (XRP). L’objectif de cette association est de proposer une offre « complète » d’actifs tokenisés aux clients institutionnels de l’établissement.

Cette nouvelle s’inscrit dans une tendance de plus en plus prononcée concernant la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), avec de plus en plus d’acteurs dévoilant des développements sur ces sujets.

À ce propos, Metaco est particulièrement bien implantée sur cette industrie au travers de sa plateforme Harmonize, qui est justement au cœur de cette association avec HSBC.

Zhu Kuang Lee, le directeur du numérique d’HSBC, a commenté ce partenariat :

« Nous constatons une demande croissante de conservation et d’administration de fonds d’actifs numériques de la part des gestionnaires d’actifs et des propriétaires d’actifs, à mesure que ce marché continue d’évoluer. Grâce à des partenariats clés, HSBC fournit une infrastructure de conservation de nouvelle génération qui sera évolutive et sécurisée. »

Par ailleurs, HSBC a également fait parler d’elle il y a quelques jours, en devenant la première banque d’envergure mondiale à proposer de l’or physique tokenisé. Ce service permet aux clients de la banque de s’exposer à l’or au travers de plus faibles montants que le poids d’un lingot, à l’image de ce que proposaient déjà des stablecoins tels que le PAXG de Paxos par exemple.

Source : Metaco

