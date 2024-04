La plus grande banque fédérale d’Allemagne lance un service de garde de cryptomonnaies

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), la plus grande banque fédérale d’Allemagne, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service de garde de cryptomonnaies. Proposé en collaboration avec Bitpanda, il permettra de toucher des entreprises clientes.

La plus grande banque fédérale d’Allemagne se lance dans les cryptomonnaies

La LBBW est une « landesbank ». Il s’agit d’un statut particulier à l’Allemagne : ce type de banque publique opère dans un secteur géographique donné, et a une certaine autonomie. L’arrivée d’une banque fédérale dans le secteur des cryptomonnaies est donc symbolique, car elle se distingue des banques commerciales classiques.

C’est Bitpanda qui sera le partenaire de la LBBW pour proposer ce nouveau service de garde de cryptomonnaies. L’entreprise n’est pas étrangère à ce type de partenariat : elle a par exemple épaulé N26 pour le lancement de ses services crypto en France.

👉 Retrouvez le top 7 des banques les plus crypto-friendly en France

Avec la LBBW, c’est un service d’« investment-as-a-service » qui sera proposé, pour que les clients de la banque fédérale puissent stocker et acheter des cryptomonnaies. Stefanie Münz, la responsable de la finance, de la stratégie et des opérations, a confirmé qu’il s’agissait de répondre à une demande :

« En offrant un service de garde de cryptomonnaies, nous nous positionnons pour proposer une valeur ajoutée claire pour nos entreprises clientes. »

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

De nouveaux modèles d’affaires

Ces dernières pourront commencer à profiter de cette option au second semestre 2024. Parmi les entreprises servies par la LLBW, il y a des banques commerciales. Et celles-ci montrent de plus en plus leur intérêt pour le secteur, d’après la banque fédérale :

« La demande pour les actifs numériques de la part de nos entreprises clientes augmente. Nous sommes convaincus que les actifs crypto s’établiront en tant que pièces fondatrices pour de futurs modèles d’affaires. »

👉 Dans l’actualité également – Une banque de Wall Street aurait contacté un mineur pour lui acheter ses Bitcoins, seulement 2 semaines avant le halving

Le secteur bancaire allemand montre en tout cas son engouement pour les cryptomonnaies ces derniers mois. En fin d’année 2023, la 2e plus grande banque commerciale d’Allemagne avait ainsi obtenu une licence de cryptomonnaies. Plus récemment en mars dernier, le géant boursier Deutsche Börse s’était lancé dans le trading de cryptomonnaies. Le secteur est donc en pleine construction.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : LBBW, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.