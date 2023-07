La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) britannique menace-t-elle les banques locales ? C’est ce qui semble ressortir d’une publication de l’organisation UK Finance, qui appelle le gouvernement à revoir à la baisse le solde maximal détenu par les particuliers. Cela montre une nouvelle fois que les banques craignent d’être écartées des MNBC mondiales.

Les banques britanniques craignent un mouvement de panique liée à la future MNBC

L’organisation UK Finance rassemble plus de 300 acteurs bancaires et financier du Royaume-Uni. Elle vient de publier un rapport sur la future livre numérique britannique, dont le développement a été enclenché par le gouvernement. La Banque d’Angleterre envisage en effet de limiter la détention de MNBC à 10 000 GBP par personne, soit 11 600 euros environ au cours actuel, voire 20 000 GBP. Mais pour les banques commerciales, c’est encore trop élevé : celles-ci souhaitent en effet redescendre ce plafond à 5 000 livres.

Selon le Times, les institutions bancaires craignent que la MNBC contribue à des situations de panique bancaire, et de fuites des capitaux. Dans le cas d’une contagion des « bank runs », comme ceux qu’on a pu voir en début d’année, les clients pourraient ainsi massivement retirer leurs actifs des banques pour les transformer en MNBC, jugées plus sûres. Cela créerait alors un effet d’entraînement propice à des faillites bancaires.

Un aveu d’impuissance pour les banques ?

Ce risque, qui a été souligné par d’autres banques dans le monde, montre la position inconfortable des banques en ce qui concerne les MNBC. Il s’agit en effet d’acteurs privés, qui proposent des services liés à la monnaie fiduciaire du territoire où ils exercent. En ce sens, le gouvernement peut faire ce qu’il souhaite de sa devise : il peut en théorie écarter complètement le secteur bancaire de son projet de MNBC.

Partout dans le monde, les banques ont donc lancé des appels pour être partie prenante de ces projets, et se positionner pour la distribution de ces nouvelles devises numériques. Les MNBC montrent en effet l’écart qui existe encore entre les institutions bancaires privées et l’État en tant qu’émetteur d’une devise officielle.

Cela souligne aussi la transformation progressive du secteur financier, qui a mué avec les années pour reposer de plus en plus sur des acteurs non bancaires, et sur de nouvelles technologies à l’instar de la blockchain. Les années à venir devraient donc définir quel sera le nouvel équilibre en ce qui concerne les monnaies numériques de banque centrale.

Source : The Times

