Danemark : pourquoi la banque Saxo a-t-elle été forcée de vendre ses cryptomonnaies ?

L’autorité danoise de surveillance financière (FSA) a annoncé la nouvelle ce jour. Elle a établi que la banque Saxo ne peut pas négocier des cryptomonnaies pour son propre compte, car cette activité ne rentre pas dans le cadre de la loi :

La mesure vise à la fois les cryptomonnaies proposées à la vente, mais aussi les produits financiers qui leur sont liés, notamment les « exchange traded funds » (ETF). C’est notable, car un grand nombre d’ETF viennent d’être autorisés ces dernières semaines.

La mesure vise également les réserves en cryptomonnaies de la banque, qui sont utilisées pour se prémunir des risques de marché liés aux cryptomonnaies. En plus de cesser de proposer ses services, la banque doit donc aussi se débarrasser de ses propres actifs.

C’est sans doute ce qui est le plus notable dans cette décision : le régulateur n’interdit pas seulement des services proposés à des clients, mais bien la détention même de cryptomonnaies par les banques. Le communiqué le précise ainsi :

« Le commerce non réglementé de crypto-actifs peut créer de la méfiance à l’égard du système financier, et la FSA danoise considère qu’il serait infondé de légitimer le commerce de crypto-actifs. L’activité n’est donc pas non plus jugée acceptable en tant qu’activité bancaire auxiliaire pour des raisons de stabilité financière. »