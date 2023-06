Orange Bank rachetée par BNP Paribas ? – La valse des banques en ligne

Orange Bank se rêvait en « Free des banques en ligne » depuis son lancement en 2017. Mais la banque n’a pas trouvé un public suffisant, et la maison-mère souhaite s’en débarrasser. Il semblerait que cela soit BNP Paribas, via sa filiale Hello Bank, qui récupérerait les clients de l’entreprise.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/orange-bank-rachetee-bnp-paribas-valse-banques-en-ligne/