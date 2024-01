Tokénisation : la Banque des règlements internationaux (BRI) et la Banque mondiale se lancent à leur tour

La tokénisation des actifs est un des grands sujets du moment, et de plus en plus d’institutions issues de la finance traditionnelle s’y penchent. C’est désormais le cas de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui annonce un projet mené de manière conjointe avec la Banque centrale suisse et la Banque mondiale.