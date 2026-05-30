Le projet Agorá prouve que la tokenisation peut révolutionner les paiements internationaux entre banques

La BRI a dévoilé les conclusions du projet Agorá, une expérimentation visant à moderniser les paiements internationaux grâce à la tokenisation. Mené avec 8 banques centrales et près de 40 institutions financières, le prototype est validé et peu maintenant passer en phase de test. Mais alors dans quelle mesure la tokenisation peut-elle révolutionner le coeur du système interbancaire mondial ?

Un consortium historique pour révolutionner les paiements transfrontaliers

Ce jeudi 28 mai, la Banque des Règlements Internationaux (BRI) a rendu les conclusions du prototype de son projet Agorá. Après 2 années de travaux, le groupe de travail indique que la tokenisation peut rendre les paiements transfrontaliers plus efficaces en préservant sécurité et intégrité.

Lancé en avril 2024, ce prototype est le résultat d'un consortium historique réunissant 8 banques centrales, dont celles de 5 grandes devises de réserve mondiale et plus de 40 institutions financières privées.

Le projet Agorá s'est fixé comme objectif de s'attaquer aux problèmes structurels qui pèsent sur les paiements qui transitent entre les institutions financières à travers le monde.

Ces difficultés se cachent dans la structure du système et se traduisent par des transactions lentes, coûteuses et fragmentées impliquant des délais de règlement lourds, rencontrant certaines frictions en raison de fuseaux horaires différents.

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L'ambition est donc de faire coexister, sur une même infrastructure programmable, des réserves tokenisées de banques centrales et des dépôts tokenisés de banques commerciales. Ce sont 2 types d'actifs qui n'ont encore jamais été combinés à cette échelle et dans un environnement avec plusieurs juridictions.

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Une architecture technique révolutionnaire qui fait consensus

Ainsi, la principale avancée technique du projet Agorá réside dans le concept de « atomic settlement ». Pour faire simple, désormais il est possible de réunir plusieurs transferts liés dans une seule opération indivisible (en anglais « all-or-nothing »).

Cela permet de supprimer le « Herstatt risk » par lequel une partie délivre un paiement sans en recevoir la contrepartie. Ce problème représente un challenge majeur lorsque des paiements se règlent en plusieurs étapes désynchronisées.

Par ailleurs, l'intégration de smart contracts permet de répondre à plusieurs frictions. Le prototype montre qu'il est possible d'automatiser la conformité (lutte anti-blanchiment, sanctions, détection de fraude) directement dans les transactions.

Les institutions financières pourront également programmer des déclencheurs de paiement liés à des conditions contractuelles, ouvrant la voie à de nouvelles formes d'automatisation financière.

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Enfin, il est annoncé que la confidentialité sera préservée sur les soldes et les transactions « grâce à des technologies qui protègent les données sensibles tout en soutenant la conformité réglementaire ».

Tous ces bénéfices sont permis sans impacter l'autonomie des banques centrales concernées. Ces dernières conservent le contrôle sur leur monnaie nationale et leurs opérations, tout en participant à une plateforme interopérable commune.

Ce dernier élément est crucial puisque l'un des obstacles majeurs à la coopération monétaire internationale est justement la réticence des banques centrales à déléguer le contrôle de leur infrastructure.

Le communiqué indique par ailleurs que la finalité du règlement a été confirmée sur le plan juridique dans les 7 juridictions participantes. La BRI précise toutefois que des travaux complémentaires « sont nécessaires pour définir les exigences techniques, opérationnelles et contractuelles les mieux alignées sur les cadres juridiques de chaque juridiction ».

Comme l'explique la BRI, le projet Agorá n'avait pas vocation à livrer un produit fini, mais un prototype destiné à évaluer le potentiel. La prochaine étape consiste donc à effectuer des « transactions en valeur réelle impliquant certaines devises et certains participants ».

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Source : Communiqué de presse

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