Kraken vise une valorisation à 20 milliards de dollars – Récap crypto de la nuit du 11 au 12 mai 2026

Kraken prépare une levée de fonds record, le Sénat américain avance sur la nomination de Kevin Warsh et le Crypto Clarity Act, tandis qu’Arthur Hayes prévoit un Bitcoin à 126 000 dollars. Telegram, 21Shares et Ethereum poursuivent leur expansion technologique et financière.

le 12 mai 2026 à 8:45.

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Kraken vise une valorisation à 20 milliards de dollars – Récap crypto de la nuit du 11 au 12 mai 2026

L'IPO de Kraken se rapproche

Payward, la société mère de Kraken, prépare une nouvelle levée de fonds valorisant l’entreprise à 20 milliards de dollars. Cette opération intervient alors que Kraken étend son offre vers la finance traditionnelle avec des produits dérivés sur indices, matières premières et Forex via Kraken Pro.

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Le Crypto Clarity Act officiellement publié

Le Comité bancaire du Sénat américain a officiellement publié le projet de loi « Crypto Clarity Act ». Selon Cynthia Lummis, le texte inclut des protections pour les développeurs de logiciels et renforce les outils des forces de l’ordre pour encadrer les actifs numériques. Ark Invest estime que ce cadre pourrait accompagner une croissance du secteur jusqu’à 28 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Telegram accélère le développement sur TON

Pavel Durov, PDG de Telegram, a annoncé que le développement sur TON est désormais dix fois plus rapide grâce à un nouvel outil compatible avec l’IA pour la création, les tests et le déploiement de smart contracts.

Arthur Hayes voit Bitcoin grimper à 126 000 dollars

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, estime que la course aux dépenses d’IA entre les États-Unis et la Chine favorise une expansion du crédit dont Bitcoin serait le principal bénéficiaire. Il anticipe désormais un cours inévitable à 126 000 dollars. Ce discours s’inscrit dans une dynamique haussière où VanEck prévoit un nouvel ATH pour Bitcoin dans les douze prochains mois.

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21Shares lance son ETF HyperLiquid

21Shares a annoncé l’arrivée de son ETF HyperLiquid (THYP), attendue pour le 12 mai 2026. HyperLiquid a récemment introduit HIP-4, un marché prédictif natif susceptible de concurrencer Polymarket et Kalshi, et le trading perpétuel est désormais disponible via Ledger Wallet. Le pétrole est devenu son second actif le plus échangé après le Bitcoin.

Le S&P 500 atteint un record historique

Le S&P 500 a clôturé à un nouveau record de 7 412 points, confirmant la vigueur des marchés américains. Cette tendance coïncide avec l’expansion de Kraken Pro en Europe, permettant désormais de trader indices, matières premières et Forex depuis un compte crypto, sur fond de régulation accrue à Washington et de forte activité autour de l’intelligence artificielle.

Fermetures dans l’écosystème crypto

ZapApp et l’explorateur Bitcoin ord_io cesseront leurs activités le 1er juin. Ces fermetures s’ajoutent à d’autres disparitions notables comme Balancer Labs, NFT Paris, Nifty Gateway et Mango Markets, illustrant la pression réglementaire et les risques opérationnels persistants dans le secteur des cryptomonnaies.

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