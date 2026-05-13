Des marchés boursiers 24 h/24 : la DTCC choisit Chainlink pour sa future plateforme de tokenisation

Dans sa quête de marchés financiers ouverts 24 heures sur 24, la DTCC s'est associée à Chainlink pour le développement de sa nouvelle plateforme. Qu'est-ce que cela apportera ?

le 13 mai 2026 à 14:00.

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Vincent Maire

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La DTCC s'associe à Chainlink pour sa future plateforme de tokenisation

Cela fait désormais l’actualité depuis près de 2 ans ; les géants de la finance traditionnelle s’intéressent de plus en plus à la tokenisation, afin de se préparer à une ouverture généralisée des marchés 24 heures sur 24.

🧑‍🏫 Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

Dans ce contexte, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) revient régulièrement dans l’actualité, alors qu’il s’agit d’un acteur majeur dans le règlement des transactions financières aux États-Unis. Mardi, la DTCC a ainsi officialisé un partenariat avec Chainlink, dont l’infrastructure jouera un rôle central dans sa plateforme Collateral AppChain :

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Chainlink sera intégré à la plateforme Collateral AppChain de DTCC afin de permettre une corrélation fluide des prix, des valorisations et des mouvements d'actifs, dans le but de révolutionner la gestion du risque de marché à l'échelle mondiale. Conçue pour fonctionner à l'échelle institutionnelle, la plateforme CRE [Chainlink Runtime Environment, ndlr] offre un accès à une couche de données et d'orchestration robuste, débloquant ainsi des flux de travail automatisés pour les processus avancés de la Collateral AppChain : éligibilité, valorisations, marges, optimisation des garanties, règlements et autres opérations post-négociation.

Concrètement, cette nouveauté doit ainsi servir de « base commune et interopérable » pour les garanties, à destination des différents acteurs de marché. En matière de délais, la Collateral AppChain est annoncée pour le dernier trimestre de cette année.

Ce n’est pas la première fois que Chainlink et la DTCC collaborent. Il y a 2 ans, les deux acteurs s’étaient effectivement associés dans le cadre du projet pilote Smart NAV. En décembre dernier, rappelons également que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait donné son feu vert à une filiale de la DTCC pour proposer des actions tokenisées.

👉 Dans l'actualité également — Attention si vous détenez des actions Anthropic ! Vous pourriez vous être fait arnaquer

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le prix du LINK de Chainlink a progressé de 2,45 % au cours des dernières 24 heures, affichant à présent 10,63 dollars.

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Source : DTCC

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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