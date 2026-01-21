Chainlink (LINK) lance de nouveaux oracles pour le marché actions — En quoi cela change-t-il la donne ?

Pour permettre le développement de produits crypto autour des actions, le spécialiste des oracles Chainlink a dévoilé une nouveauté. Retour sur ce nouveau produit.

le 21 janvier 2026 à 13:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Chainlink s'attaque au marché actions avec ses nouveaux oracles

Leader des oracles blockchain, Chainlink (LINK) a officialisé mardi le lancement d’un nouveau produit : Chainlink 24/5 US Equities Streams. Comme son nom le suggère, il s’agit de nouvelles données sur les actions américaines 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.

Bien que cela tende à évoluer, comme en témoignent les initiatives du Nasdaq et du New York Stock Exchange (NYSE), les marchés boursiers ne sont aujourd’hui ouverts qu’à des heures spécifiques. Face à cet état de fait, la construction de produits tokenisés disponibles à toute heure peut se confronter à des problématiques de prix.

C’est cela que cherche à régler le nouveau produit de Chainlink :

blockquote icon

La disponibilité 24 h/24 de prix fiables à la seconde près pendant les séances régulières, avant marché, après marché et de nuit élimine les lacunes de prix, les angles morts en dehors des heures d’ouverture et le risque de prix de référence obsolètes. 24/5 Streams offre des données essentielles sur les actifs, au-delà du prix, spécifiquement adaptées aux applications financières. Ces données offrent une vision plus complète des conditions de marché, permettant une logique de tarification plus intelligente, une gestion des risques améliorée et une exécution plus rapide pour les protocoles on-chain.

💡Tout savoir sur la tokenisation

Tandis que le marché boursier américain est évalué à 80 000 milliards de dollars et que le secteur des actifs du monde réel (RWA) est estimé à 30 000 milliards de dollars d’ici 2030, les oracles de Chainlink peuvent trouver une utilité dans différents cas d’usage.

Par exemple, l’entreprise met en avant des contrats perpétuels sur des actions, des marchés de prédiction, des actions et ETF synthétiques, des produits structurés, ou encore, des opérations sur marge.

Pour l'heure, nous n'en sommes qu'aux prémices de toutes ces innovations, mais, au regard des développements que nous avons constatés sur les 12 derniers mois, nul doute que ces promesses finiront par se concrétiser au cours des prochaines années.

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter du LINK de Chainlink ?

En attendant, le LINK s’échange à 12,29 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 1,54 % sur les dernières 24 heures, en conséquence d’une baisse généralisée du marché crypto. Pour sa part, l'écosystème d’oracles de Chainlink revendique à ce jour 49,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, ce qui en fait de très loin le plus grand réseau d’oracles de l’écosystème, avec 62,5 % de dominance.

Source : Communiqué

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2308 articles

Tous ses articles

Tout voir
