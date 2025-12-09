L'ETF spot LINK de Grayscale peine à convaincre depuis son lancement

Le premier ETF spot Chainlink (GLINK) de Grayscale a été lancé le 2 décembre 2025 sur le NYSE Arca. Le volume de transactions a démarré à 14 millions de dollars le premier jour, avant de chuter de 50% en quatre jours de cotation. L'ETF peine-t-il à convaincre ?

ETF LINK : un lancement en demi-teinte face aux ETF Bitcoin et Ether

L'ETF spot Chainlink de Grayscale (ticker GLINK) a été lancé le 2 décembre 2025, et a généré 14 millions de dollars de volume lors de son premier jour de cotation. Les deux jours suivants ont maintenu une moyenne de 8 millions de dollars, avant que le volume ne s'effondre de moitié dès le quatrième jour. Il était de 4,1 millions le vendredi 5 décembre, et de 3,1 millions le lundi 8.

Des chiffres qui restent très modestes comparés aux ETF Bitcoin et aux ETF Ethereum, qui ont généré des milliards de dollars de volume lors de leurs lancements. L'écart s'explique en partie par la notoriété plus faible de Chainlink auprès des investisseurs traditionnels ; mais pas seulement.

🪙 Qu'est-ce que Chainlink (LINK), le réseau d'oracles décentralisé pour la blockchain ?

Car ce démarrage doit être replacé dans son contexte. Le GLINK n'est pas un ETF totalement nouveau : il provient de la conversion du Grayscale Chainlink Trust, qui gérait 15,58 millions de dollars d'actifs et détenait plus de 1,3 million de tokens LINK avant sa transformation en ETF. Ce Trust existait depuis février 2021 et était réservé aux investisseurs accrédités.​

Il faut donc savoir que les anciens détenteurs du Trust, qui étaient bloqués dans ce véhicule d'investissement fermé, ont enfin pu sortir ou rééquilibrer leurs positions à la valeur nette d'inventaire lors de la conversion en ETF. Cela a pu participer à la baisse des chiffres, et semble s'être résorbé vers le quatrième jour ; le volume de trading est ainsi retombé à des niveaux plus représentatifs de l'intérêt réel du marché.

Face aux autres ETF altcoins récemment lancés, l'ETF spot Chainlink de Grayscale se positionne donc au milieu du peloton. Il surpasse l'ETF Litecoin qui a généré moins de 1,5 million de dollars de volume lors de ses premiers jours, mais reste derrière l'ETF Dogecoin qui a dépassé les 10 millions de dollars.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Un ETF encourageant pour le développement du LINK ?

Ainsi, derrière ces volumes en baisse, on peut aussi voir des signaux plus encourageants. L'ETF GLINK a capté près de 50 millions de dollars d'inflows cumulés depuis son lancement, portant les actifs sous gestion à 70,6 millions de dollars. Cela représente environ 0,75 % de la capitalisation totale de Chainlink.

🗞️ Les ETF Bitcoin sont détenus en majorité par les particuliers, pas par les institutionnels

Le lancement de l'ETF a propulsé le token LINK de 7 % à 14,09 dollars le premier jour. Les volumes de trading du token ont bondi de 183 % dans la foulée. Actuellement, l'altcoin se négocie autour de 13,60 dollars.

Les gros porteurs ont un grand rôle dans cette nouvelle dynamique : ils détiennent désormais 3,56 millions de tokens LINK, contre seulement 1,73 million il y a quelques mois. L'équipe Chainlink elle-même renforce ses Strategic LINK Reserves, qui atteignent environ 1 million de tokens (14,7 millions de dollars) depuis août.

Acheter facilement la crypto LINK avec Binance

Source : The Block

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.