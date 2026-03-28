Bitcoin : Binance confirme que les institutionnels n'ont jamais autant acheté

En seulement deux mois, les gros investisseurs institutionnels ont acheté via Binance l'équivalent de 25 % des volumes traités sur toute l'année 2025. Un afflux très conséquent, qui semble avoir été déclenché par la chute du Bitcoin en février, alors que les premiers détenteurs historiques de la crypto en profitaient pour vendre.

Les institutionnels accumulent, même quand le BTC baisse

En février 2026, le Bitcoin est passé sous les 80 000 dollars. Pour beaucoup d'investisseurs particuliers, la pression sur le prix, la peur de perdre, a poussé à la vente. Mais pour les institutionnels qui passent par le bureau OTC de Binance (le service de gré à gré utilisé par les institutions pour acheter ou vendre de grandes quantités de cryptos), c'était visiblement une opportunité d'achat.

Dans son rapport de mars 2026, Binance révèle que les deux premiers mois de l'année représentent déjà 25 % du volume total traité sur l'ensemble de 2025 par ce bureau. La progression est particulièrement frappante sur le Bitcoin : sa part dans les volumes OTC est passée de 4,91 % en janvier à 45,81 % en février, soit une multiplication par presque dix en un seul mois.

Dans le même temps, les achats de cryptos financés depuis des stablecoins ou des devises fiat ont plus que doublé, passant de 21,43 % à 48,95 % des volumes totaux.

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Selon Binance, les institutionnels ont vu dans cette correction une fenêtre d'achat intéressante, visant notamment le point de support à 60 000 dollars. Les institutionnels semblent donc avoir des plans d'accumulation de BTC. L'ether a lui aussi enregistré une activité OTC soutenue sur la période. Côté altcoins en revanche, ça semble être l'inverse.

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Les early adopters, eux, vendent

De l'autre côté de ces transactions, il y a des vendeurs. Et certains d'entre eux détenaient leurs Bitcoins depuis plus de dix ans.

Galaxy Digital, qui opère l'un des plus grands bureaux OTC au monde, a géré (discrètement) plusieurs de ces énormes ventes. En juillet 2025, la société avait facilité le transfert de 80 000 bitcoins, valorisés à plus de 9 milliards de dollars, pour un investisseur de la toute première heure, pour prévoir une planification successorale.

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, avait confirmé lors d'un entretien que ce genre d'opération se multipliait.

Il y a eu beaucoup de distribution, on le voit on-chain.

Jeff Park, conseiller chez Bitwise, a qualifié ce phénomène de « d'IPO silencieuse » du Bitcoin : comme des fondateurs qui cèdent leurs parts lors d'une introduction en bourse, les pionniers (qui ont acheté entre 2010 et 2014) passent la main aux institutionnels. Eux construisent des positions à long terme.

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Alors que les premiers détenteurs ont traversé des cycles de 80 % de baisse sans vendre, après des années de patience, beaucoup choisissent aujourd'hui de sortir discrètement, via des canaux institutionnels (sans casser les prix). De l'autre côté, les acheteurs institutionnels ne sont pas là pour trader : ils accumulent. Un bon signe pour le prix du BTC ?

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Source : Binance

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