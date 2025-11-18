En ce début de semaine, le Bitcoin entame un retour confirmé sous le niveau des 90 000 dollars. Une tendance baissière enclenchée depuis son dernier sommet historique qui serait à l’origine d’une perte de conviction de la part des investisseurs institutionnels.

Le Bitcoin fait face à une baisse importante de la conviction institutionnelle

En ce début de semaine, le Bitcoin entame un retour confirmé sous le niveau des 90 000 dollars. Une tendance baissière enclenchée depuis son dernier sommet historique qui serait à l’origine d’une perte de conviction de la part des investisseurs institutionnels.

Bitcoin : vers un désengagement des investisseurs institutionnels ?

Les différents cycles haussiers du Bitcoin impliquent souvent l'arrivée de nouveaux investisseurs motivés et persuadés de ses performances à venir. C'est l'arrivée des investisseurs issus de la finance traditionnelle et des structures institutionnelles qui a propulsé son cours au-delà des 100 000 dollars.

Pourtant, ce mois de novembre semble s'annoncer baissier pour le cours du BTC, avec un prix qui vient de repasser sous le niveau des 90 000 dollars pour la première fois depuis avril, suite à un recul de 7 % sur les dernières 24 heures et de 15 % sur la semaine écoulée.

✍️ On vous explique tout sur le Bitcoin (BTC), la première cryptomonnaie au monde

Le cours du BTC repasse sous les 90 000 dollars

Dans le même temps, le marché des ETP crypto — produits financiers négociés en bourse, ETF inclus — enregistre des sorties massives supérieures à 2 milliards de dollars sur la dernière semaine. En cause, ce que les analystes de Bloomberg identifient comme une perte de conviction du côté des acheteurs institutionnels, comme « les allocataires d’ETF et les trésoreries d’entreprise ».

En effet, ces investisseurs de haut rang « ont constitué la colonne vertébrale de la légitimité et du prix du Bitcoin au cours de l'année », en repositionnant le BTC comme un actif de diversification de premier plan, offrant à la fois une couverture contre l’inflation, la dépréciation monétaire et le chaos politique.

Mais ce récit — toujours fragile — s’effiloche à nouveau, exposant le marché à quelque chose de plus silencieux mais tout aussi déstabilisant : le désengagement. Bloomberg

Un BTC moins performant que l'or ou les actions technologiques

La principale cause de cette perte de conviction s'expliquerait du fait des performances du Bitcoin jugées décevantes, en particulier face à des actifs comme l'or ou les actions technologiques. Et pour cause, le BTC affiche désormais un rendement négatif de -1 % sur l'année écoulée, alors que Nvidia ou l'or (XAU) affichent respectivement presque 40 % et plus de 50 % de hausse sur la même période.

Une situation à l'origine d'un retrait discret mais effectif de ces acteurs institutionnels au cours des derniers mois, dont la principale conséquence s'exprime sous la forme d'une réécriture des attentes jusque-là formulées au sujet du BTC. Dans le même temps, les analystes de Citigroup notent une baisse significative du nombre de baleines — détenant plus de 1000 BTC — censé indiquer « que les gens ont perdu l’excitation ».

🗞️ 2 milliards de dollars de sorties hebdomadaires — L'incertitude domine sur le marché crypto

Le nombre de baleines du BTC baisse alors que les petits portefeuilles augmentent

Une lecture face à laquelle les analystes de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex mettent en garde, afin d'éviter « une interprétation trop alarmiste des données récentes ». En effet, ils expliquent comment « les baleines ne vendent pas par peur, mais prennent progressivement des profits dans un environnement de demande ETF plus faible ».

Ces périodes de rééquilibrage ont généralement pour effet de réinitialiser les positions et la volatilité avant une nouvelle période haussière, une fois que les flux et les conditions de liquidité s’améliorent. Bitfinex

À noter : d'après les récentes données de Glassnode, cette tendance se serait inversée au cours des derniers jours.

Les baleines achètent la baisse tandis que les petits détenteurs vendent

Dernière chance d'acheter du Bitcoin sous les 90 000 dollars

Pendant ce temps, les acteurs historiques du secteur des cryptomonnaies inscrits sur le long terme restent confiants, face à une nouvelle baisse du BTC qui n'est que la suivante d'une longue liste.

C'est par exemple le cas de Cameron Winklevoss, l'un des jumeaux à l'origine de la plateforme Gemini, sur le réseau X. Ce sera également la conclusion de cet article :

C'est la dernière fois que vous pourrez acheter du Bitcoin en dessous de 90 000 dollars ! Cameron Winklevoss

Source : Bloomberg, Cameron Winklevoss

