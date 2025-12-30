Une whale massive parie 748 millions de dollars sur la hausse de ces 3 cryptomonnaies

La whale qui avait prédit le krach du mois d’octobre est de retour avec un pari à contresens des marchés spot. Elle mise sur une hausse prochaine du cours des cryptomonnaies.

Une whale massive mise sur une hausse des cours de cryptomonnaies

Selon la firme d’analyses Lookonchain, la whale est plutôt optimiste en ce qui concerne le cours du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) et de Solana (SOL). Après avoir pris un profit de 300 millions de dollars en ETH, elle mise en effet à nouveau sur ces 3 cryptomonnaies.

La whale a ouvert des positions longues qui valent 748 millions de dollars combinés. Une posture très optimiste, qui signale une confiance dans une reprise des marchés sur le court terme.

Cette whale inconnue, qui pèse à ce stade plus de 11 milliards de dollars, a fait plusieurs paris massifs depuis l’été dernier. Elle favorise souvent l’Ether : elle mise ainsi cette semaine 598 millions de dollars sur l’ETH, contre 150 millions de dollars pour le BTC et le SOL.

Si ce mouvement indique une certaine confiance, il est bien sûr à prendre avec quelques pincettes, dans un contexte incertain pour les cryptomonnaies.

Il reste cependant indicateur d’une tendance de fond : les whales tendent à accumuler ces dernières semaines, alors que les petits investisseurs continuent de vendre leurs positions.

Source : Lookonchain via X

