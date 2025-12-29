Bitcoin : les whales accumulent massivement à 80 000 dollars... quand les petits porteurs revendent

Depuis fin novembre 2025, les whales (ceux qui détiennent entre 1 000 et 10 000 BTC) se sont mis à acheter massivement du Bitcoin, profitant de la baisse vers les 80 000 dollars. À l'inverse, les petits investisseurs continuent de vendre leurs positions, le reflet de la peur ambiante qui pèse sur le marché crypto depuis la fin du mois d'octobre.

Les whales se mettent à accumuler du Bitcoin

Les gros portefeuilles profitent de la baisse du Bitcoin pour accumuler. C'est en tout cas la tendance qui domine selon les données on-chain de Glassnode : les investisseurs possédant entre 1 000 et 10 000 BTC ont été les principaux acheteurs depuis que le cours du Bitcoin a atteint son point le plus bas, aux alentours de 84 000 dollars fin novembre.

En effet, les whales ont un Accumulation Trend Score proche de 1, le niveau maximum. Il faut savoir que cette métrique analyse l'activité d'achat et de vente sur les 15 derniers jours : plus le score se rapproche de 1, plus l'accumulation est forte – plus il va vers 0, plus le comportement va vers la vente.

Ainsi, les baleines possédant plus de 10 000 BTC ont non-seulement acheté de manière agressive, mais surtout, n'ont pas encore commencé à vendre, contrairement au moment du passage du BTC à 100 000 dollars au milieu de l'année 2025.

Parmi les mouvements qui ont attiré l'attention des analystes du marché crypto, on a eu notamment le cas d'une whale identifiée sous le nom "1011short" qui a déposé 5 152 BTC sur Binance, soit environ 440 millions de dollars.

Et les petits investisseurs ?

À l'opposé, tous les détenteurs de moins de 1 000 BTC sont actuellement vendeurs nets. Les adresses détenant plus de 1 BTC ont même continué de diminuer, passant de 980 577 le 27 octobre à 977 420 le 17 novembre. Une vente généralisée qui témoigne d'une sorte de capitulation face au marché baissier, particulièrement visible quand on regarde l'indice Crypto Fear and Greed. Ce dernier reste en territoire « fear » ou « extreme fear » depuis environ 30 jours.

Parallèlement, Santiment note que ceux qui possèdent entre 10 et BTC ont recommencé à accumuler un total net de 47 584 BTC en décembre... mais après avoir vendu 113 070 BTC entre octobre et novembre – contrairement, donc, aux plus gros porteurs qui n'ont pas encore allégé.

On peut voir ce revirement comment une preuve que la zone des 80 000 à 90 000 dollars serait une opportunité d'achat. Il faut dire que le Bitcoin n'a pas passé beaucoup de temps dans cette fourchette de prix auparavant.

Alors, peut-on conclure que les whales continuent à accumuler pendant que les investisseurs particuliers paniquent... et liquident leurs positions ? Le cours du Bitcoin se maintient actuellement juste en dessous des 90 000 dollars aujourd'hui, à voir si cette accumulation permettra une consolidation, à l'heure om on se demande si les cryptos n'étaient pas le pire investissement à faire en 2025...

Source : Coindesk

