Bitcoin (BTC) : cet indicateur annonce-t-il le point bas du bear market ?

Pour tenter de déterminer un point bas de bear market, il est important de s'intéresser à une convergence des signaux. Dans ce contexte, cet analyste on-chain partager ses travaux sur un indicateur relatif aux mineurs de Bitcoin (BTC).

le 6 juillet 2026 à 14:00.

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Vincent Maire

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Cet indicateur touche son plus bas de l'année

Tandis que le bear market s’est largement installé, nombre d’indicateurs commencent à suggérer que le point bas approche, ou tout du moins que la dernière phase de capitulation semble proche, du fait de niveaux particulièrement bas.

Dans ce contexte, l’analyste on-chain « Gaah » a partagé ce matin sur X l’indicateur « Miner Cycle Stress Composite », qui a atteint son plus bas de 2026 :

Indicateur Miner Cycle Stress Composite

Indicateur Miner Cycle Stress Composite

 

💡 Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

En l’occurrence, ledit indicateur met en relation le « Puell Multiple », à savoir un rapport entre les revenus des mineurs en fonction de l’émission de nouveaux BTC, ainsi qu’un indice inversé de capitulation des mineurs.

Pour l’analyste, le niveau actuel est donc particulièrement révélateur, puisqu’il n’avait pas été atteint depuis 2015 :

blockquote icon

Comme ces deux indicateurs reposent sur des hypothèses différentes en matière de coûts et de flux de trésorerie, leur convergence offre une confirmation plus solide des extrêmes de cycle que l'analyse isolée de l'un ou l'autre. Historiquement, les deux indicateurs chutent simultanément lors des périodes de stress et de formation de points bas pour le BTC (2015, 2018, 2020, 2022, 2024). Pour la seule fois dans l'histoire du Bitcoin, l'indicateur a atteint 0,00 en 2015, lorsque le BTC s'est effondré, passant d'environ 300 dollars à 160 dollars ​​— soit une chute de près de 50 % en moins d'une semaine. Ce même phénomène vient de se reproduire en 2026.

👉 Dans l'actualité également — Vendre son Bitcoin (BTC) pour acheter de l'or ? C'est la stratégie actuelle de ce trader

Bien entendu, une unique métrique ne permet pas à elle seule de dire si le bear market touche à sa fin ou non. Il s'agit pour cela d'observer différents indicateurs, dont la convergence de signaux permet de donner des probabilités. En attendant, le prix du BTC affiche 62 615 dollars lors de l’écriture de ces lignes, stable sur 24 heures.

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Source : X

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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