Un mineur de Bitcoin fait faillite, alors que des États misent gros sur le minage, un signe de centralisation ?

Alors que Poolin doit vendre ses actifs après son dépôt de bilan, le Kazakhstan mise sur le minage pour constituer une réserve de Bitcoins. Le minage devient de moins en moins rentable pour les opérateurs privés, et de plus en plus intéressant pour les États. Serait-on en train d'assister à la fin d'un Bitcoin décentralisé ?

Un marché du minage Bitcoin sous pression, Poolin dépose bilan

Depuis le sommet atteint par Bitcoin au mois d'octobre 2025, la baisse du prix du BTC a directement réduit les revenus des mineurs. La récompense de bloc reste fixée à 3,125 BTC depuis le dernier halving, mais sa valeur ne suffit plus à absorber le coût de l’électricité, des machines et de la dette pour les mineurs les moins profitables.

Le hashrate du réseau, qui mesure la puissance de calcul consacrée à Bitcoin, avait atteint le seuil de 1 098 EH/s au mois de septembre 2025. Il évolue désormais autour de 834 EH/s le 23 juillet, soit une baisse de 24 %, témoignant du fait que des mineurs ont dû débrancher tout ou partie de leurs machines pour réduire leurs coûts.

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Les mineurs les moins rentables réduisent alors progressivement leur activité, pendant que les opérateurs disposant des contrats électriques les plus avantageux conservent davantage de marge de manœuvre.

C'est le mineur Poolin qui témoigne du durcissement du marché, en déposant cette semaine une procédure Chapter 11 aux États-Unis, avec ses 2 filiales américaines, Lonestar Dream et Lonestar Taproot. Le groupe, fondé en Chine en 2017, a longtemps fait partie des plus grandes pools de minage Bitcoin au monde.

Taux de hachage de Bitcoin

La procédure doit ainsi permettre une vente encadrée de ses actifs présents au Texas, puis une liquidation de l'activité. Les sites de Pyote et Tarbush, dans l'ouest du Texas, font déjà l'objet d'une offre initiale combinée de 52 millions de dollars.

Poolin avait d'ailleurs arrêté les opérations de minage et d'hébergement sur ces 2 sites dès le 10 juillet, en ne conservant qu'une équipe réduite pour sécuriser les lieux et accompagner la vente.

Cependant, la faillite de Poolin n’est pas seulement due à la baisse récente du BTC. En effet, les difficultés de l’entreprise remontent à plusieurs années, notamment au gel des retraits de Poolin Wallet en 2022.

À l’époque, Poolin avait bloqué les fonds de certains clients, puis leur avait remis des « IOU », c’est-à-dire des reconnaissances de dette censées représenter les soldes gelés. Aujourd’hui, ces dettes pèsent lourd dans le dossier de faillite : sur environ 173,1 millions de dollars d’obligations déclarées par Poolin, près de 163,7 millions correspondent à ces créances dues aux anciens clients du wallet.

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Des États voient dans le minage un outil énergétique et monétaire

Pendant qu'un ancien acteur privé cherche à vendre ses sites, le Kazakhstan avance dans la direction opposée. Le pays a adopté le 18 juillet 2026 de nouvelles règles de « minage numérique stratégique », qui accordent des quotas d'électricité à certaines entreprises du secteur.

En échange, ces entreprises devront transférer une partie des actifs numériques minés à Astana Hub, le cluster d’innovation du Kazakhstan, afin d'alimenter la réserve crypto stratégique nationale, gérée sous l'autorité de la Banque nationale du Kazakhstan.

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Pour le Kazakhstan, comme pour tous les pays suivants la même approche, le minage de Bitcoin n'est pas seulement une façon d'accumuler du BTC et de pouvoir échanger avec d'autres pays dans une monnaie neutre sur Internet, mais aussi de valoriser ses surplus électriques et de pérenniser ses infrastructures électriques.

Si le minage pour les entreprises devient de plus en plus dépendant des besoins de consommation des surplus électriques des pays, on pourrait paradoxalement avoir des mineurs profitables mais se centralisant et devenant dépendant de politiques d'états.

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Sources : AtsanaHub, Poolin

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