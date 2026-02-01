Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH

Le marché des cryptomonnaies a enregistré un record de liquidations ce samedi 31 janvier 2026 avec 2,56 milliards de dollars effacés en 24 heures. Un seul trader, surnommé Garrett Jin, a perdu à lui seul 250 millions de dollars dans cette cascade de pertes qui touche l'ensemble du secteur. Ce dimanche n'a pas été meilleur.

le 1 février 2026 à 20:00.

Justine Ferrari

Liquidations record sur le marché crypto ce week-end : un trader perd à lui seul 220 millions de dollars d'ETH
La « whale d'octobre » a liquidé entièrement ses positions

Les traders en cryptomonnaies se souviendront longtemps de ce difficile week-end. Samedi 31 janvier 2026, le Bitcoin a cédé sous les 80 000 dollars, frôlant même les 76 000. Les altcoins ont évidemment suivi, notamment l'Ethereum, pour lequel la chute a été encore plus rude. Au moment de l'écriture de ces lignes, le cours du Bitcoin a perdu 11,16 % en 5 jours, et l'Ethereum 21,18 %.

Une chute très rude pour la deuxième plus populaire des cryptos, qui est en partie due à la liquidation d'une whale bien connue de la communauté crypto : connu sous les pseudonymes de Garrett Jin, BTC whale 11.10 ou HL Whale, ce trader a capitulé après avoir maintenu la plus grosse position longue jamais enregistrée sur Hyperliquid.

🪙 Qu'est-ce que Hyperliquid (HYPE) ? Tout savoir sur ce DEX dédié au trading de cryptos

Selon les données on-chain relayées par Arkham Intelligence et Lookonchain, il détenait un milliard de dollars de positions longues sur l'Ethereum via l'effet de levier depuis octobre, avant que le marché ne se retourne brutalement. Sa position ETH-USD de 222,65 millions de dollars a été entièrement liquidée sur Hyperliquid, d'après CoinGlass.

Au total, cette whale aurait perdu 250 millions de dollars entre sa position principale et ses achats spot réalisés autour de 4 500 dollars. Il lui reste 53 dollars sur son compte Hyperliquid.

Certains membres de la communauté crypto pensaient que Garrett Jin était un « insider » proche de la famille Trump, notamment après sa position gagnante lors du crash du 11 octobre. Cette théorie vient de voler en éclats : même les supposés « insiders » se font liquider quand les marchés plongent.

2,5 milliards de liquidations en 24 heures

Les liquidations totales ont atteint 2,58 milliards de dollars en 24 heures samedi, touchant environ 435 000 traders. Les positions longues représentent 2,42 milliards de dollars, soit 94 % du total, tandis que les shorts ne comptent que pour 163 millions. Hyperliquid a enregistré à lui seul 1,09 milliard de liquidations, soit plus de 40 % du total. Bybit suit avec 574,8 millions de dollars et Binance avec 258 millions.

Ainsi, le krach de ce week-end semble avoir été provoqué par une cascade de liquidations forcées. Pour rappel, cette situation survient lorsqu'un trader utilise l'effet de levier pour amplifier ses positions. Par exemple, avec un levier x10 et 10 000 dollars de marge, il contrôle 100 000 dollars. Si le marché évolue dans le sens inverse, la plateforme ferme automatiquement sa position dès que les pertes atteignent sa marge totale pour être certaine de récupérer l'argent prêté.

De plus, ces fermetures forcées créent une pression de vente qui fait chuter davantage les prix, déclenchant une cascade de nouvelles liquidations.

✍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Ce dimanche, le Bitcoin a continué à défendre le support à 76-77 000 dollars. Un support important, car s'il cédait, la correction pourrait aller encore plus bas, sous les 70 000 dollars. Les analystes sont ainsi divisés sur la suite.

Source : X

