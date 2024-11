Produits à levier et cryptomonnaies : 840 millions de dollars liquidés en 24 heures

Tandis que la forte hausse des cours sur le marché des cryptomonnaies peut donner envie de s'exposer à de l'effet de levier, les données de liquidations rappellent les risques de la pratique. En effet, 840 millions de dollars ont été liquidés en 24 heures sur les exchanges.

Les liquidations s'enchaînent sur les produits crypto à effet de levier

Dans le sillage des records sur le marché des cryptomonnaies, la volatilité a grandement augmenté, accroissant dès lors le risque sur les positions à effet de levier.

Sur les plateformes centralisées proposant de tels produits, cela s'est traduit par d'importantes liquidations pour environ 840 millions de dollars en 24 heures :

Figure 2 — Liquidations sur les produits dérivés des exchanges crypto

Bien que le marché grimpe fortement, il est intéressant de constater que les liquidations sur des positions acheteuses représentent tout de même 46 % des montants en jeu. Sur Bitcoin, la différence est plus marquée, car le nombre de positions vendeuses liquidé s'élève à 32 %.

Ainsi, cela suggère qu'une partie des traders ait pu parier avec plus de conviction sur la hausse de certains altcoins. Si le plus gros des volumes se passe sur le BTC, et ce, à hauteur de plus de 34 %, nous pouvons constater que la part de tokens regroupés dans la catégorie « Autres » est aussi fortement représentée :

Figure 2 — Répartition par actifs des liquidations

Selon les données de Coinglass, ce sont donc environ 263 000 traders qui ont vu leurs positions coupées de force sur les plateformes centralisées durant ces 24 dernières heures.

Tandis que les nouvelles positives sur le marché accompagnées d'une hausse des cours sont promptes à donner un excès de confiance, il est ainsi primordial de ne pas s'exposer au-delà de ses moyens. En parallèle de l'écriture de ces lignes, le BTC s'échange à 86 700 dollars, en hausse de 5,7 % depuis la veille.

Source : Coinglass

