+10 000$ en 24h, le prix du Bitcoin (BTC) frôle les 90 000$ – Que s'est-il passé ?

Ce lundi 11 novembre, le Bitcoin (BTC) a connu un mouvement haussier sans précédent, gagnant très exactement 8 343 dollars en une douzaine d'heures. De nombreux analystes avaient annoncé un pump du Bitcoin durant l'automne, et leurs prédictions se sont révélées exactes. Est-ce le début d'un bull run mémorable ?

Le prix du Bitcoin gagne plus de 30 % en une semaine et frôle les 90 000 dollars

C'est sans nul doute l'information qui a marqué l'écosystème crypto ce week-end de 3 jours : le cours du Bitcoin (BTC) s'est littéralement envolé. Alors que le 9 novembre, son prix tournait autour des 76 000 dollars, 72 heures plus tard, le prix du BTC est d'environ 89 000 dollars, à rien de franchir la barre des 90 000 dollars.

Depuis l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines le 6 novembre, le marché des cryptomonnaies est en pleine effervescence. La hausse du prix du Bitcoin en est le plus bel exemple, puisque celui a tout simplement grimpé de plus de 30 % en même pas une semaine, atteignant pour l'occasion son ATH.

Outre la future investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, les élections sénatoriales américaines ont également livré leur verdict. Le parti républicain, dont Donald Trump est le chef de file, s'est emparé de plusieurs sièges au détriment du parti démocrate. De ce fait, les républicains sont désormais majoritaires au Sénat.

Pour ce qui est des élections de la Chambre des représentants, la seconde composante du Congrès des États-Unis, les résultats ne sont pas encore officiels. Toutefois, le parti républicain est tout proche de l'emporter, puisqu'il ne leur manque que 4 sièges à remporter pour obtenir la majorité, contre 15 pour le parti démocrate.

Ces 2 élections restent importantes puisque c'est le Congrès des États-Unis qui vote en faveur ou non d'un projet de loi pro crypto. Ces dernières années, à cause de la parité de sièges entre le parti démocrate et républicain, les négociations pour établir une réglementation pour les cryptomonnaies et la blockchain n'ont pas abouti.

Avec un congrès entièrement conquis à la cause des républicains, la donne pourrait bien changer, et la communauté crypto semble l'avoir bien compris.

Les altcoins et les ETF Bitcoin spot surperforment, les volumes d'échanges explosent

Les émetteurs d'ETF ont été les principaux bénéficiaires de la récente hausse du prix du BTC. Ainsi, ces derniers les ETF Bitcoin spot proposés aux États-Unis ont établi de nouveaux records en termes de flux nets entrants et de volume d'échanges.

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock s'est particulièrement distingué, enregistrant d'abord des flux nets entrants records de 1,1 milliard de dollars le 7 novembre, puis de 763,6 millions de dollars ce lundi.

De la même manière, le volume d'échanges des ETF Bitcoin spot pour le 11 novembre culminait à 7,31 milliards de dollars. Un résultat qui n'avait plus été atteint depuis le 14 mars dernier et constituant le 6ème volume le plus important depuis le lancement de ces ETFs en janvier sur le sol américain.

En parallèle, avec 3 120 milliards de dollars, la valorisation du marché des cryptomonnaies a battu un nouveau record. Outre le Bitcoin, les altcoins ont également performé. Ainsi, Solana (SOL) a dépassé la barre des 200 dollars, et l'Ether (ETH) celle des 3 000 dollars, signant même une hausse de près de 40 %, supérieure à celle du BTC.

Enfin, les stablecoins, en particulier l'USDT de Tether, ont également connu une certaine volatilité ces derniers jours. En quelques heures, l'USDT est passé d'une cotation à prix réduit à une cotation à prix élevé par rapport au dollar américain.

Cette tendance s'explique par les nombreux achats de titres enregistrés sur les Bourses américaines et suggère que les traders pourraient se tourner vers les stablecoins dans le cas où la hausse des cryptomonnaies venait à se poursuivre.

Source : Kaiko Research, SoSo Value

