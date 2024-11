Donald Trump est élu président des États-Unis : le marché des cryptomonnaies s’envole à la hausse

Si le dépouillement n'est pas encore terminé, la victoire de Donald Trump est désormais acquise, faisant de lui le 47e président des États-Unis. Bien que sa prise de fonction n'aura lieu que le 20 janvier prochain, cette nouvelle a déjà été accueillie très favorablement par l'écosystème des cryptomonnaies.

Durant la nuit, le Bitcoin (BTC) anticipait déjà les résultats, en dépassant une nouvelle fois son plus haut historique :

Ainsi, c'est l'ensemble du marché qui affiche du vert, avec certains actifs progressant plus que d'autres, à l'image du Dogecoin (DOGE), ou bien de Solana (SOL), qui repasse devant le BNB :

Performances des plus grosses capitalisations crypto

💡 Quels sont les enjeux de la présidentielle américaine pour l'écosystème crypto ?

Sur X, Paul Grewal, le responsable juridique de Coinbase, indiquait espérer que la Securities and Exchange Commission (SEC) comprendrait ce qu'il s'est passé cette nuit :

I hope @SECGov understands what has happened tonight. On many, many issues, the voters said loud and clear that they want change. Crypto is no exception.

Stop suing crypto. Start talking to crypto. Initiate rulemaking now. There's no reason to wait.

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 6, 2024