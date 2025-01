Les milliards de dollars de Bitcoins (BTC) saisis par les États-Unis sur le point d'être vendus ?

Lors du démantèlement de Silk Road, une marketplace illégale faisant légion sur le dark web durant les années 2010, le département de la Justice des États-Unis avait saisi pour 69 370 BTC. Ce dernier a récemment approuvé la vente de ces cryptomonnaies, et un évènement récent aurait pu laisser croire que cette liquidation allait très prochainement se produire.

De la saisie des Bitcoins de Silk Road à leur vente dans un avenir très proche

Entre 2011 et 2013, Silk Road était la marketplace illégale numéro 1 sur le dark net. La plateforme était utilisée pour vendre des biens de manière anonyme, et était principalement exploitée par des criminels pour leurs trafics d'armes et de drogues. Pour réaliser toute transaction sur la marketplace, les acheteurs et vendeurs se servaient du Bitcoin (BTC).

Au vu de son caractère illégal et de sa dangerosité, la plateforme avait été démantelée par les autorités américaines. Ces derniers avaient confisqué les BTC accumulés par la marketplace. En tout, 69 370 BTC avaient été saisis, d'un montant d'un peu plus de 2 millions de dollars au moment des faits.

Si à l'époque, la somme n'était déjà pas négligeable, elle l'est d'autant plus aujourd'hui, puisque ces 69 370 BTC valent plus de 6,3 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin. En 2022, Battle Born Investments intentait une action en justice, affirmant que ces BTC étaient sa propriété.

Un tribunal californien a rejeté une 1re fois la demande de la société d'investissement. Cette dernière a fait appel, mais la Cour suprême des États-Unis a indirectement rejeté cet appel, décidant de ne pas se prononcer autour de ce litige.

Tout cela a laissé la voie ouverte à une éventuelle vente des Bitcoins saisis à Silk Road. Le 30 décembre dernier, le Département de la justice des États-Unis (DOJ) a approuvé la vente des cryptomonnaies saisies 11 ans plus tôt.

Une 1re transaction réalisée à partir du portefeuille content les cryptomonnaies saisies ? Pas si sûr...

Le 10 janvier, et pour la toute 1re fois, un mouvement sortant aurait été enregistré sur le portefeuille où ont été entreposés les fonds confisqués à Silk Road. Selon les données de blockchain.com, une transaction d'un montant de 0,51 dollar a été effectuée vers un autre wallet.

Une transaction sortante de 0,51 dollar aurait été effectué depuis le wallet associé aux fonds saisis à Silk Road ?

Dans un 1er temps, de nombreuses personnes ont cru qu'il s'agissait d'une transaction test réalisée par le département de la Justice des États-Unis. En effet, il est courant, afin de s'assurer que des transactions futures se déroulent sans encombre, que des opérations du genre soient effectuées.

Toutefois, il a été avéré qu'il s'agissait d'une erreur. En effet, selon les données d'Arkham Intelligence, aucune transaction sortante n'a été réalisée depuis le dépôt des 69 370 BTC dans le wallet il y a plusieurs années. De plus, plusieurs transactions entrantes de cryptomonnaies de l'ordre du dollar avaient déjà été effectuées dans un passé proche sur ce wallet, confirmant la fausse alerte.

Arkham Intelligence confirme qu'aucune transaction sortante n'a été réalisée ces derniers jours

Malgré tout, à moins d'une semaine avant l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, la communauté Bitcoin restera attentive à tout mouvement initié sur ce wallet car il pourrait mettre en péril le projet de création de réserve stratégique de BTC de la sénatrice républicaine Cynthia Lummis.

Source : Arkham Intelligence

