Les entités basées aux États-Unis disposent de plus de Bitcoins (BTC) que quiconque dans le monde

Alors que de plus en plus d'entreprises et d'acteurs institutionnels créent leur propre réserve en Bitcoin (BTC), la tendance reste claire : les entités américaines sont celles qui détiennent le plus de BTC, et de loin. Elles sont portées par le géant MicroStrategy qui accumule les Bitcoins depuis plusieurs années, au point de s'être constitué une réserve de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Les entités américaines ont des réserves en Bitcoin plus conséquentes que celles basées à l'étranger

Selon les données de CryptoQuant, les entités privées et publiques américaines détiennent nettement plus de Bitcoins (BTC) que les sociétés et acteurs institutionnels basés dans des pays étrangers.

Au 6 janvier 2025, les réserves en Bitcoin d'entités situées aux États-Unis étaient 65 % plus conséquentes que celles d'entités basées à l'étranger. Ce chiffre est en nette augmentation depuis plusieurs mois puisqu'en juillet dernier, les entreprises et institutions américaines ne détenaient « que » 17 % de BTC de plus que celles étrangères.

Après une période de creux durant l'année 2023, les entités américaines se sont mises à acheter de plus en plus de Bitcoins

Ki Young Ju, le PDG de CryptoQuant, a précisé que son entreprise a comptabilisé l'achat de Bitcoins (BTC) pour la constitution ou l'accroissement de réserves stratégiques, mais aussi l'acquisition par des fonds tels que les ETF BTC spot et les récompenses obtenues par les mineurs de cryptomonnaies.

Rentre également en compte les réserves détenues et connues par les gouvernements du monde entier. Ainsi, le calcul prend sans doute en compte les plus de 6 000 BTC détenus par le Salvador, mais aussi les plus de 200 000 BTC détenus par les États-Unis, dont 69 370 BTC entreposés dans le portefeuille du Département de la Justice américaine.

Bitcoin holdings of known U.S. entities (miners, MSTR, ETFs, exchanges, govt, etc.) divided by offshore known entities (exchanges, miners, govt, etc.). — Ki Young Ju (@ki_young_ju) January 9, 2025

Quoi qu’il en soit, cette tendance coïncide avec la hausse soudaine du cours du Bitcoin lors de la fin de l'année 2024. Toutefois, malgré un pic à plus de 108 000 dollars début décembre, le prix du BTC a baissé, ce qui n'a pas empêché les entités américaines de creuser l'écart avec celles basées à l'étranger.

Pour Julio Moreno, responsable de la recherche chez CryptoQuant, « les marges de profit non réalisées par les traders crypto ont diminué de manière significative dans le cadre de la baisse récente du prix du BTC. C'est une bonne chose après le rallye de novembre/décembre qui a permis à Bitcoin de franchir les 100 000 dollars ».

La tendance est à la constitution de réserves stratégiques en Bitcoins

Outre-Atlantique, une entreprise est connue pour accumuler les Bitcoins plus que de raison : MicroStrategy. L'entreprise fondée et dirigée par Michael Saylor investit dans le Bitcoin depuis plus de 4 ans, faisant d'elle l'entité privée détenant le plus de Bitcoin au monde.

La société américaine spécialisée dans l'édition de logiciels s'est constitué une réserve d'au moins 442 262 BTC achetés à un prix moyen de 62 350 dollars. Au prix actuel du BTC, MicroStrategy compte pour plus de 40 milliards de dollars en cryptomonnaies, réalisant une plus-value de plus de 12 milliards de dollars.

👉 À lire également – Comment et pourquoi la France pourrait-elle créer une réserve stratégique de Bitcoins ?

Un peu partout dans le monde, d'autres entreprises se sont inspirées de cette stratégie afin de réaliser à l'avenir de tels bénéfices. Ainsi, Metaplanet s'est constitué une réserve stratégique en BTC courant 2024. Pour l'heure, l'entreprise japonaise détient 1 762 BTC, et ambitionne de franchir la barre des 10 000 Bitcoins d'ici la fin de l'année.

Source : CryptoQuant

