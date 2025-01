Metaplanet ambitionne de quintupler sa reserve stratégique en Bitcoin (BTC) en 2025

Il y a quelques années, la société américaine MicroStrategy se lançait dans la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin (BTC). Michael Saylor, fondateur et dirigeant de l'éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle, souhaitait faire de l'accumulation de la cryptomonnaie dans la trésorerie de l'entreprise le pilier de sa stratégie économique.

Plus de 4 ans après avoir pris cette décision, MicroStrategy peut se targuer de détenir au moins 444 262 BTC achetés à un prix moyen de 62 350 dollars. Au cours actuel du Bitcoin, la cryptomonnaie se négocie à un peu moins de 100 000 dollars, ce qui signifie que la réserve stratégique de l'entreprise est estimée à près de 44 milliards de dollars.

Devant la réussite de la politique économique adoptée par MicroStrategy, de plus en plus d'entreprises se sont lancées dans la constitution d'une réserve en Bitcoin. C'est le cas de MetaPlanet, une société japonaise active dans la finance et l’immobilier, qui détient à l'heure actuelle 1 762 BTC estimés à plus de 175 millions de dollars.

Toutefois, MetaPlanet souhaite aller plus loin. Son PDG, Simon Gerovich, a déclaré le 5 janvier dans une publication sur le réseau social X, que l'objectif de sa société était d'augmenter sa réserve jusqu'à franchir le palier des 10 000 BTC d'ici la fin de l'année. Pour y arriver, il souhaite « utiliser les outils de marché des capitaux les plus rentables à notre disposition ».

Happy New Year to Our Valued Shareholders! As we step into 2025, I couldn’t be more excited about what lies ahead for Metaplanet. Last year was transformational, as we broke records, expanded our Bitcoin treasury, and reinforced our position as Asia’s leading Bitcoin Treasury… pic.twitter.com/K2HsOS8TaZ

— Simon Gerovich (@gerovich) January 5, 2025