Vers une adoption plus prononcée des réserves stratégiques en Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Et si l'année 2025 voyait de nombreux pays se lancer dans la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin (BTC) ? C'est la récente prédiction du gestionnaire d'actifs Franklin Templeton qui pense que de plus en plus de nations adopteront la cryptomonnaie en tant qu'actif de réserve.

Pour l'émetteur d'ETFs crypto, en 2025, « le Bitcoin va consolider sa position d'actif financier mondial agissant comme réserve de valeur numérique, accélérée par l'adoption souveraine et institutionnelle ». C'est pourquoi Franklin Templeton s'attend « à ce que plusieurs pays se dotent de réserves stratégiques de BTC ».

Bitcoin will solidify its position as a global financial asset acting as a digital store of value, accelerated by sovereign and institutional adoption. We expect to see strategic BTC reserves added by several nations

— Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) December 30, 2024