Suisse : une initiative lancée en faveur de la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin (BTC)

En Suisse, l'année 2024 s'est terminée avec la présentation d'une proposition de loi visant à obliger la Banque nationale suisse (BNS) à se constituer une réserve stratégique en Bitcoins. Afin que cette mesure puisse voir le jour, la Chancellerie fédérale suisse a précisé que l'initiative populaire fédérale devait être soutenue par un certain nombre de citoyens suisse.

« Nous aurons besoin du soutien total de notre communauté afin de rassembler les 100 000 signatures nécessaires pour que la Suisse organise un référendum national autour de cette proposition, » explique Gim Zanganeh, le vice-président de l'énergie et du minage de Tether.

Today we officially launched the popular initiative to add #Bitcoin to the @SNB_BNS Swiss National Bank’s balance sheet. https://t.co/Y40yh9pW3X

We will need the full support of our community to gather 100k signatures and make this a national referendum. Details will follow…

— Giw Zanganeh (@gzanganeh) December 31, 2024