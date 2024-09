Un géant de la finance suisse envisage de lancer son exchange de cryptomonnaies

Depuis de nombreuses années, les échanges de cryptomonnaies transitent essentiellement par des plateformes centralisées de confiance, telles que Coinbase et Binance. Face à l'essor de cette nouvelle classe d'actifs et à la confiance croissante qui lui est accordée, des géants de la finance traditionnelle tels que le groupe SIX envisagent de lancer leur propre plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Une confiance croissante envers les cryptomonnaies de la part des institutionnels

Depuis son lancement en 2009, le Bitcoin n'a eu de cesse de s'attirer les foudres des gouvernements, notamment à cause de la pression exercée par les banques pour voir cet actif disruptif disparaître.

Après 15 ans d'existence, il semble néanmoins que le Bitcoin fasse preuve de résilience face à ses ennemis de longue date et devienne même un actif de choix en tant que réserve de valeur.

En effet, après avoir été reconnu comme une commodité, au même titre que le pétrole et l'or, par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aux États-Unis, le Bitcoin a même été adopté comme une monnaie légale au Salvador en 2021.

Face à la confiance accordée à ce nouvel or numérique, des institutionnels tels que le géant de la finance BlackRock proposent désormais à leurs clients d'investir au travers de véhicules financiers innovants : les ETF Bitcoin spot.

De par la popularité croissante et l'attrait des investisseurs pour les cryptomonnaies, certaines banques font le choix d'avancer dans le sens du courant et d'adopter, voir de proposer, leurs propres produits relatifs à cette nouvelle classe d'actifs.

Le groupe SIX envisage de lancer un exchange de cryptomonnaies sur le sol européen

Le groupe SIX, une société privée détenue par environ 120 banques suisses, envisage de lancer un exchange de cryptomonnaies sur le sol européen. Le groupe SIX gère des infrastructures financières importantes, notamment la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) et la Bourse espagnole (BME). Elle joue un rôle central dans les marchés financiers européens.

Le groupe entend capitaliser sur sa réputation ainsi que sur la législation suisse pour créer un exchange de cryptomonnaies qui attirerait les grands investisseurs institutionnels.

Bjorn Sibbern, le responsable mondial des bourses chez SIX Group a déclaré à nos confrères du Financial Times que « les cryptomonnaies sont désormais reconnues comme une classe d'actifs à part entière » et que le groupe envisage de « créer une plateforme qui facilitera les échanges, qu'il s'agisse de cryptomonnaies au comptant ou de produits dérivés ».

Bien que cette éventuelle plateforme marque un tournant significatif, prouvant l'intérêt des banques pour les cryptomonnaies, elle sera exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs.

Source : Financial Times

