Suisse : une des plus grandes banques du pays permet désormais à ses clients d'investir dans Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH)

La Zürcher Kantonalbank (ZKB), la 4e plus grande banque suisse, s'intéresse depuis plusieurs années à l'industrie de la blockchain. À tel point qu'elle s'est mise à l'heure des cryptomonnaies : ses clients pourront désormais passer par elle pour acquérir du Bitcoin (BTC) et de l'Ether (ETH).

Zürcher Kantonalbank lance son offre de trading et de stockage de Bitcoin et Ethereum

La Zürcher Kantonalbank (ZKB), l'une des plus grandes de Suisse, pesant près de 235 milliards de dollars, permet désormais à ses clients et à ses partenaires de réaliser du trading de cryptomonnaies. Deux d'entre elles ont été ciblées par l'institution helvétique : le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH).

Ab heute ermöglicht die Zürcher Kantonalbank den Handel und die sichere Verwahrung von #Bitcoin und #Ethereum. Das Angebot ist nahtlos in die bestehenden Kanäle integriert und richtet sich gleichermassen an Kundinnen und Kunden sowie an Drittbanken: https://t.co/IbKw9o1aqk pic.twitter.com/1CjPS1A3Mg — Zürcher Kantonalbank (@zkb_ch) September 4, 2024

C'est depuis ce mercredi que la banque cantonale de Zurich propose ses services de trading et de stockage de BTC et d’ETH. Selon la publication de ZKB sur X, « cette offre s’intègre parfaitement dans les canaux existants et s’adresse aussi bien aux clients qu’aux banques tierces ».

Pour ce qui est de la négociation des ordres de trading, la ZKB s'est rapprochée de Crypto Finance, filiale du groupe Deutsche Börse, un groupe boursier allemand.

Les clients et partenaires de la ZKB pourront échanger des cryptomonnaies tous les jours et à n'importe quelle heure depuis ses plateformes en ligne. Alexandra Scriba, responsable des clients institutionnels de la Zürcher Kantonalbank, a présenté les avantages de la nouvelle offre de la banque suisse :

Notre nouvelle offre dans le domaine des cryptomonnaies présente un niveau de sécurité élevé et permet l'intégration d'autres devises et applications [...] En matière de cryptomonnaies, la ZKB se charge de la fonction essentielle de stockage sécurisé des clés privées. Les clients et les banques tierces n’ont donc pas besoin de leur propre portefeuille et n’ont donc pas à se soucier du stockage de leurs propres clés privées. La ZKB s’occupe des deux.

C'est la banque cantonale de Thurgovie, la Thurgauer Kantonalbank, institution financière partenaire de la ZKB, qui a été la première à utiliser ces nouveaux services de trading crypto.

La banque suisse était déjà très active dans l'écosystème crypto

La Zürcher Kantonalbank s'intéresse depuis longtemps à l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain, bien qu'elle n'ait lancé son service de stockage et de trading de BTC et d'ETH que le 4 septembre.

En effet, la 4e plus grande banque suisse avait participé en 2021 à l'émission de la première obligation numérique au monde sur le SIX Digital Exchange. Aussi, en 2023, la ZKB avait géré l'émission d'obligations numériques dans le cadre du projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) menée par la Banque nationale suisse, la banque centrale du pays.

Fort de ses expériences, la ZKB avait pour ambition de proposer ses services crypto il y a maintenant 2 ans, mais a dû les retarder pour des raisons qui n'ont pas été divulguées.

Malgré tout, la ZBK a officiellement rejoint le club des banques cantonales suisses qui proposent des services en lien avec les cryptomonnaies à l'instar de la Zuger Kantonalbank, la St. Galler Kantonalbank et la Luzerner Kantonalbank.

Source : Zürcher Kantonalbank

