Établir une réserve nationale stratégique de Bitcoin en France ? Une pétition est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale

États-Unis, Brésil, Salvador… Les pays qui succombent au Bitcoin sont de plus en plus nombreux. Quand Nayib Bukele était seul, les médias pouvaient parler des caprices irrationnels d’un dictateur isolé. Lorsque la première économie du monde se lance dans l’aventure, ce discours ne tient plus. En France, une pétition est désormais en ligne afin de convaincre le gouvernement d'emboîter le pas.