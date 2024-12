Le mois de novembre a été l'un des meilleurs de l'histoire pour le Bitcoin et la crypto

Le mois de novembre aura été prolifique pour le marché crypto. Le cours du Bitcoin a augmenté de 40 %, et l'institutionnalisation se poursuit à la lumière d'une très probable réglementation favorable aux États-Unis pour les années à venir. Bilan de ce mois chargé en nouvelles, qui aura apporté son lot de surprises.

Un mois de novembre explosif pour les cryptomonnaies

Cela n'aura échappé à personne, le mois de novembre qui vient de se finir aura été particulièrement bénéfique pour les investisseurs du marché crypto. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, l'écosystème s'est emballé, prévoyant un assouplissement conséquent de la réglementation aux États-Unis, ce qui s'est d'ailleurs matérialisé avec l'annonce du départ de Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Ainsi, la capitalisation boursière du marché crypto a fortement augmenté dans sa globalité, passant de 2,4 à plus de 3,6 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a connu une hausse colossale de 36 % sur le mois, marquant ainsi l'une de ses meilleures performances mensuelles. Les volumes échangés sur les exchanges de crypto centralisés ont d'ailleurs explosé, avec 2 900 milliards de dollars échangés, un record depuis mai 2021.

Le mois aura également été marqué par les investissements massifs de MicroStrategy, la firme de Michael Saylor connue pour sa trésorerie en Bitcoin qui a d'ailleurs largement porté ses fruits, tant pour l'augmentation substantielle de la valeur de cette dernière que pour la hausse de son action MSTR. L'entreprise détient actuellement plus de 400 000 bitcoins, soit près de 2 % de la supply de BTC.

Les ETF Bitcoin spot américains ont également largement profité de l'élan du marché, et ont d'ailleurs connu leur meilleure journée depuis leur lancement au mois de janvier dernier. Le 7 novembre, les 12 ETF Bitcoin ont totalisé 1,38 milliard de dollars d'entrées nettes.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les différents émetteurs détiennent 104 milliards de dollars de Bitcoin. Le gestionnaire d'actifs BlackRock en détient à lui seul 48 milliards de dollars, soit presque la moitié.

Memecoins, dinocoins, XRP et agents IA

Les memecoins auront été à l'honneur durant ce mois de novembre. Les memecoins historiques ont considérablement profité de la hausse du marché, le BONK ayant d'ailleurs atteint un nouvel ATH le 20 novembre.

Le DOGE a vu sa capitalisation boursière passer de 21 à 70 milliards de dollars. Le PEPE a lui aussi connu un nouvel ATH, atteint le 14 novembre. Ce dernier siège désormais dans le top 25 global, avec une capitalisation avoisinant 8 milliards de dollars.

La plateforme Pump.fun aura bien profité de l'engouement autour de ces cryptomonnaies, signant son meilleur mois depuis son lancement avec 93 millions de dollars de revenus. Cependant, depuis qu'elle a mis sa fonctionnalité de stream en pause pour différents abus, Pump.fun a vu ses revenus commencer à chuter.



Les memecoins ont rencontré un succès tel que les plus grandes plateformes d'échange centralisées, habituellement sur la défensive à leur égard, ont décidé d'en lister un certain nombre. Ainsi, le PNUT a été listé sur Binance, et sa capitalisation boursière dépasse désormais 1,2 milliard de dollars. Le PEPE, le WIF, le MOODENG et le FLOKI ont quant à eux été listés sur Coinbase.

Bien qu'étant largement meneur de ce bull run, le Bitcoin cède peu à peu de la place aux altcoins, sa dominance étant en baisse de presque 7 % sur les 30 derniers jours. Mais, contre toute attente, ce sont surtout des « dinocoins », ces cryptomonnaies créées il y a plusieurs années et presque aux oubliettes, qui sont apparus sur le devant de la scène.

Ainsi, au cours des 30 derniers jours, le prix du FIL de Filecoin a bondi de 118 %, celui de l’ALGO d’Algorand a progressé de 411 %, tandis que le LINK de Chainlink a enregistré une hausse de 131 %. Par ailleurs, le HBAR a vu son cours s’envoler de près de 700 %, le XLM de Stellar a grimpé de 489 %, l’ADA de Cardano a augmenté de 277 %, et enfin, le XRP s’est apprécié de 421 % et est même devenu la 3e crypto la plus capitalisée du marché.

Les agents IA commencent également à se faire une place de choix, bien qu'il s'agisse pour le moment d'une tendance émergente. Ces derniers sont portés par Virtuals Protocol, dont le cours a littéralement explosé. Le prix du token VIRTUAL est aujourd'hui de 1,5 dollar, soit une hausse de 330 % sur les 30 derniers jours.

Enfin, la fin du mois de novembre aura été marquée par le colossal airdrop du DEX Hyperliquid, évalué à 1,3 milliard de dollars lors du déploiement du token HYPE, dont le cours a littéralement doublé depuis son lancement. Le DEX a été largement acclamé pour sa distribution de tokens, mettant la communauté à l'honneur car il n'a pas eu à envoyer des tokens à quelconque VC que ce soit.

Les derniers airdrops ayant majoritairement déçu, notamment Scroll pour ne citer que lui, Hyperliquid pourrait bien redéfinir la façon dont les airdrops sont distribués.

