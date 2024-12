Jusqu'où le Bitcoin pourra-t-il pousser ? Analyse du BTC avec Prof. Chaîne

Le cours du bitcoin se stabilise sous le seuil symbolique des 100 000 dollars. Jusqu'où le BTC pourra-t-il pousser avant de s’essouffler ? Découvrez l'analyse de Prof. Chaîne.

Jusqu'où le Bitcoin pourra-t-il pousser avant de s’essouffler ?

Après un mois de novembre explosif, au rendement supérieur à + 30 %, le cours du bitcoin (BTC) se stabilise sous le seuil symbolique des 100 000 dollars que tant attendent de dépasser.

Après avoir étudié la réponse globale des investisseurs face au franchissement de l'ATH de mars au cours de notre précédente analyse, penchons-nous aujourd’hui davantage sur la dynamique à long terme du marché.

Jusqu'où le BTC pourra-t-il aller avant, peut-être, de retomber ?

Figure 1 : Cours journalier du Bitcoin

Perspectives à long terme sur le BTC

Alors que le bull market bat son plein, et à mesure que le marché du BTC progresse vers de nouveaux ATH, il devient de plus en plus pertinent de comparer le contexte on-chain avec les cycles haussiers précédents.

Un des premiers paramètres à observer est le pourcentage d'offre en profit du BTC, qui donne un aperçu de l'état de rentabilité global du marché.

Avec près de 98 % de l'offre en circulation détenue en profit actuellement, le marché haussier se situe dans sa phase avancée, où la quasi-totalité des investisseurs sont rentables et où les sentiments d'euphorie et de panique se superposent rapidement.

Historiquement, ces périodes peuvent durer plusieurs mois (voir 2017 ou 2021), et sont rythmées par des successions d'expansions haussières et de corrections rapides dans un environnement de forte volatilité.

Figure 2 : Pourcentage d'offre en profit

Outre la quantité d'offre détenue en profit, l'ampleur actuelle du profit latent correspond à celle des périodes charnières.

L'investisseur moyen couve un gain théorique de + 150 %, alignant le présent contexte de marché avec les sommets locaux de juillet 2019, novembre 2021 ou mars 2024, des périodes où la pression d'offre a pu dépasser la demande et précipiter une correction du marché.

Il est donc crucial de voir si la prise de profit actuelle sera absorbée par des nouveaux afflux de demande, afin que l'expansion du marché continue et que le MVRV se hisse au dessus de 3.4, où les bull market précédents ont enregistré leurs sommets cycliques.

Figure 3 : Ratio MVRV

L'ampleur actuelle de la prise de profit atteint également un niveau significatif, coïncidant avec plusieurs sommets locaux historiques, dont celui de mars 2024.

Bien que la pression de vente semble s'intensifier au cours des semaines passées, le degré de profit réalisé reste en deçà des niveaux enregistrés lors des fins de marchés haussiers de 2017 et 2021.

Les investisseurs conservent encore de nombreux profits en réserve, attendant des prix à six chiffres pour accentuer leurs ventes.

Figure 4 : Ratio aSOPR

De plus, le comportement de dépense à court terme, proxy du sentiment de marché les unités de temps les plus basses, reste positif malgré la récente consolidation sous les 100 000 dollars.

Comme illustré ci-bas, le STH-SOPR semble se maintenir au-dessus de la zone neutre (SOPR = 1), l'utilisant en tant que support pour établir de nouveaux cycles d'expansion haussière.

Cette structure, typique des contextes de marché haussiers soutenu, indique que la tendance à court terme reste robuste, soulignant la confiance et l'intérêt des investisseurs.

Figure 5 : Ratio STH-SOPR

Objectifs de sommet cyclique

Il est désormais clair que le marché du BTC n'a pas atteint son point de saturation maximale. Tentons alors de définir des limites haussières auxquelles le BTC pourrait enregistrer un potentiel sommet cyclique.

Le graphique suivant modélise le Prix Réalisé des STH, ainsi que :

sa moyenne cumulée, qui sert de référence statistique ;

l'écart-type supérieur de la moyenne cumulée, en tant que limite supérieure à court terme pour le prix du BTC ;

l'écart-type inférieur de la moyenne cumulée, en tant que limite inférieure à court terme pour le prix du BTC.

Historiquement, le cours du BTC forme ses sommets aux abords ou au dessus de la limite statistique supérieure, actuellement située à 109 467 dollars. Cela nous offre une première perspective pour un sommet local à court terme.

Figure 6 : Prix réalisé des STH & variantes statistiques

Ensuite, le Prix de Surchauffe et le Prix Terminal apportent des limites supérieures à long terme pour le prix du BTC.

Historiquement, le cours du BTC forme ses sommets cyclique juste au dessus de ces métriques, actuellement située à 129 054 et 165 990 dollars. Cela nous offre une première perspective pour un sommet cyclique à long terme.

Notons que ces métriques suivent la dynamique de fond du marché et ont tendance à augmenter durant les phases paraboliques de fin de bull market.

Ainsi, une grossière estimation d'un sommet cyclique entre 150 000 et 200 000 dollars semble réaliste pour les mois à venir.

Figure 7 : Prix de Surchauffe & Prix Terminal

Synthèse de cette analyse on-chain sur Bitcoin

In fine, les données de cette semaine suggèrent que le présent contexte de marché s'aligne avec ceux des sommets locaux de juillet 2019, novembre 2021 ou mars 2024.

Les investisseurs conservent toutefois de nombreux profits latents en réserve, attendant des prix à 6 chiffres pour accentuer leurs ventes. À court terme, le momentum haussier reste soutenable.

Une première estimation pour un sommet local à court terme est située vers 110 000 dollars, tandis que les objectifs de prix pour un sommet cyclique varient entre 150 000 et 200 000 dollars.

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Academy, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

