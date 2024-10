Scroll : le SCR s'effondre de plus de 30 % depuis l'airdrop controversé

Mardi, les investisseurs éligibles à l'airdrop de Scroll ont pu récupérer leur allocation de tokens SCR. Comme nous avons pu le voir, cette campagne a suscité des réactions de la part de la communauté, compte tenu de certaines règles laissant une impression de manque de reconnaissance aux utilisateurs de la première heure.

Lors du token generation event (TGE), nous pouvions voir le SCR s'échanger au prix d'environ 1,33 dollar l'unité. Désormais, ce même actif s'échange au prix de 0,91 dollar, imprimant ainsi une chute de plus ou moins 31 % :

Figure 1 - Évolution du cours de SCR de Scroll

Parmi les critiques dont souffre l'airdrop, il y a notamment l'absence de plafonnement pour les récompenses, pouvant ainsi favoriser les baleines, les initiés ou bien les capital riskers. Sur cette base, un utilisateur sur X dénommé Andrew 10 GWEI a estimé que les 10 plus gros portefeuilles récompensés avaient reçu 11,7 de l'allocation communautaire. De plus, 34 % de cette même allocation a été distribuée aux 100 premiers portefeuilles :

Where's the money, @Scroll_ZKP ?

Let's calculate the size of your drop allocation.

Completely linear distribution. Spoiler: the top 10 wallets will receive 11.7% of "The Community Drop"

The top 100 will receive 34%. ->@sandyzkp @VitalikButerin pic.twitter.com/y9bLeP2mz1

— Andrew 10 GWEI (@Andrey_10gwei) October 21, 2024