Alors que Gary Gensler démissionnera de son poste de président de la Securities and Exchange Commission (SEC), les équipes de Donald Trump s'activent pour lui trouver un successeur qui sera à la hauteur des attentes du futur président des États-Unis.

Qui pour succéder à Gary Gensler à la présidence de la SEC ?

Annoncé grand vainqueur des élections présidentielles américaines en novembre, Donald Trump sera investi le 20 janvier prochain en tant que 47e président des États-Unis. Avant de retrouver la Maison Blanche, celui qui a occupé le poste suprême de 2017 à 2021 a déjà pris le soin de nommer plusieurs membres de son Administration.

Toutefois, une question reste encore et toujours en suspens : qui succédera à Gary Gensler à la présidence de la Securities and Exchange Commission (SEC) ? Ce dernier a annoncé qu'il démissionnerait prochainement de ce poste, lui qui est dans le viseur de Donald Trump depuis des mois.

👮 De good cop à bad cop : comment la SEC s'est detournée de son rôle initial

Plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Gary Gensler dans ce rôle. Tout d'abord, Donald Trump aurait pensé à Dan Gallagher, le responsable juridique de Robinhood. Toutefois, le principal intéressé a déclaré la semaine dernière qu'il avait « clairement fait savoir aux personnes concernées » qu'il ne souhaitait pas « être considéré pour ce poste ».

Parallèlement, d'autres noms ont circulé : Robert Stebbins, associé du cabinet d'avocats Willkie Farr & Gallagher LLP, Brad Bondi, également avocat et ancien commissaire de la SEC, ou encore Brian Brooks, ancien contrôleur de l'Office of the Comptroller of the Currency, l'entité chargée de réguler et de surveiller les banques nationales américaines.

À la fin du mois dernier, le nom de Teresa Goody Guillén avait également émergé. L'associée du cabinet d'avocats BakerHostetler et coresponsable de ses activités en lien avec la blockchain a été avocate au bureau du conseiller juridique général de la SEC, à l'époque où Mary Shapiro était dirigeante de l'autorité financière.

Selon les expériences passées des personnes mentionnées, avoir travaillé auparavant pour la SEC serait un atout important pour Donald Trump.

Créer un compte sur Bitpanda pour acheter des cryptos facilement 🐼

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

L'annonce de la nomination du nouveau président de la SEC prévue dans les prochains jours ?

Selon les informations de nos confrères de Bloomberg et Unchained, Donald Trump et ses équipes auraient justement jeté leur dévolu sur un ancien membre de la SEC pour présider l'autorité : Paul Atkins. Ce dernier a été commissaire pour le régulateur durant la présidence de George W. Bush, poste qu'il a quitté en 2009 suite à l'élection de Barack Obama en tant que 44e président des États-Unis.

Suite à cela, Paul Atkins a fondé le cabinet de conseil Potomak Global Partners, visant à accompagner les fintechs pour se mettre en conformité vis-à-vis des réglementations en vigueur. Ces dernières années, il n'a pas hésité à soutenir ouvertement l'industrie des cryptomonnaies, présidant notamment depuis 2017 la Token Alliance au sein du groupe industriel Digital Chamber of Commerce.

👉 À lire également – Coinbase se débarrasse de ses partenaires qui emploient des anciens de la SEC

Au sein du parti républicain, Paul Atkins serait très respecté, et beaucoup voient en lui une personnalité capable d'occuper un poste à responsabilité. Cependant, pour l'heure, Donald Trump n'a pas officiellement annoncé qui serait le nouveau président de la SEC.

Ces derniers jours, Karoline Leavitt, la porte-parole de Donald Trump s'est exprimé sur le sujet. « Le président élu a déjà pris des dispositions pour nommer des personnes qui feront partie de sa nouvelle Administration, et ce, à un rythme fulgurant. Les décisions restantes seront annoncées en temps et en heure par Donald Trump lui-même, une fois qui les aura prises, » avait-elle expliqué.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Bloomberg, Unchained

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital