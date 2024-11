Qui succèdera à Gary Gensler à la tête de la SEC ? Donald Trump est en pleine réflexion

Alors qu'il est sûr d'être investi en tant que 47e président des États-Unis le 20 janvier prochain, Donald Trump et ses conseillers s'activent en coulisses pour désigner le successeur de Gary Gensler, l'actuel président de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Une avocate spécialisée dans la blockchain comme future présidente de la SEC ?

Forcer le renvoi de Gary Gensler de son poste de président de la Securities and Exchange Commission (SEC) était l'une des promesses de campagne de Donald Trump.

Fraîchement victorieux des élections présidentielles américaines, le futur président des États-Unis s'active pour identifier celui ou celle qui pourrait prendre la tête du gendarme financier américain.

Parmi les noms qui circulent, on retrouve celui de Teresa Goody Guillén, associée du cabinet d'avocats BakerHostetler et coresponsable de ses activités en lien avec la blockchain. Entre 2009 et 2011, elle fut avocate au bureau du conseiller juridique général de la SEC, à l'époque où Mary Shapiro était dirigeante de l'autorité financière.

Selon des proches de Donald Trump, ce dernier, accompagné de son équipe de conseillers cherche à remanier la SEC en profondeur. Celui qui sera investi en tant que 47e président des États-Unis est à la recherche d'une personne d'expérience, n'étant pas bureaucrate, et ayant une position favorable vis-à-vis de la blockchain et cryptomonnaies pour prendre la tête de la SEC.

Son but : mettre un terme à la politique très conservatrice mise en place par Gary Gensler, qui pour beaucoup d'acteurs de l'industrie crypto, leur mettait des bâtons dans les roues.

En attendant l'élaboration d'une réglementation claire sur les cryptomonnaies, Donald Trump aimerait que le nouveau président de la SEC fasse preuve de retenue lorsqu'il s'agira d'appliquer le cadre législatif en vigueur sur les securities qui régit actuellement les cryptomonnaies.

Pour remplacer Gary Gensler, Donald Trump prend le temps de la réflexion

La semaine dernière, Gary Gensler a appris qu'il était ciblé par une plainte déposée par 18 États des États-Unis. Ces derniers l'accusent d'avoir outrepassé ses prérogatives, sans même que le Congrès ne lui ait donné d'autorité sur les cryptoactifs.

Pour se défendre, Gary Gensler a publié une lettre dans la foulée où il laissait entendre une prochaine démission. « Ce fut un grand honneur de servir avec eux, de faire le travail du peuple et de veiller à ce que nos marchés financiers restent les meilleurs au monde, » avait ainsi écrit le 33e président de la SEC.

Ces derniers jours, d'autres noms ont été évoqués quant à l'identité du futur président de la SEC. Donald Trump aurait pensé à Robert Stebbins, associé du cabinet d'avocats Willkie Farr & Gallagher LLP, Brad Bondi, également avocat et ancien commissaire de la SEC, ou encore Brian Brooks, ancien contrôleur de l'Office of the Comptroller of the Currency, l'entité chargée de réguler et de surveiller les banques nationales américaines.

Toutefois, la personne qui rivaliserait le plus avec Teresa Goody Guillén pour prendre la tête de la SEC resterait Dan Gallagher. Son nom avait déjà été mentionné avant même que Donald Trump ne remporte les élections présidentielles américaines.

L'actuel directeur juridique de Robinhood connaît bien l'industrie crypto et les procédures dernièrement menées par la SEC puisque l'entreprise pour laquelle il travaille a été ciblée par l'une d'entre elles.

Source : CoinDesk

