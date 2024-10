Bitcoin devient (presque) monnaie légale à Lugano — Retour d'expérience sur la capitale européenne du BTC

Depuis fin 2023, Lugano autorise ses habitants à payer en Bitcoin et attire des milliers d’utilisateurs de BTC, grâce à une initiative soutenue par Plan B et Tether. Lors de notre visite sur place, nous avons pu constater que plus de 250 commerçants acceptent désormais le BTC, confirmant la position de Lugano comme véritable capitale européenne du Bitcoin.