Croissance : optimisme en Europe alors que le PIB de la France progresse nettement au 3e trimestre

Un rapport préliminaire d’Eurostats montre que la croissance est plus élevée que prévu dans la zone euro. C’est aussi le cas en France, dont l’économie a été boostée par « l’effet JO ». Quelles sont les perspectives ?

L’Europe optimiste grâce aux résultats du 3e trimestre 2024

Selon Eurostats, les pays de l’Union européenne ont excédé les attentes en termes de croissance du PIB. La zone euro en effet atteint une croissance du PIB de 0,4% au 3e trimestre 2024, d’après un rapport préliminaire. Jusque là, les analystes tablaient plutôt sur un maintien à 0,2%, comme pour le précédent trimestre. Pour l’Union européenne en général, la croissance du PIB s’élève à 0,3%.

C’est l’Irlande qui mènerait la charge ces derniers mois, avec une croissance du PIB explosive de 2%. Elle est suivie par la Lituanie et l’Espagne, qui affichent +1,1% et +0,8% respectivement. À l’inverse, la Hongrie, la Lettonie et la Suède affichent des PIB en déclin (-0,7%, -0,4% et -0,1% respectivement).

Cette progression du PIB est en partie due à de meilleurs résultats qu’escomptés en Allemagne, avec une hausse-surprise du PIB de l’ordre de 0,2%. L’Espagne se distingue aussi par sa bonne santé, ainsi que la France.

La France, portée par « l’effet JO » ?

La France dépasse aussi les attentes, qui là aussi étaient plutôt estimées autour de 0,3% par Reuters. L’Insee avait cependant bien tablé sur une progression de 0,4%. Cela serait dû en bonne partie à l’« effet JO » qui a suscité un bouillonnement économique au cours de l’été, selon l’institut de statistiques français :

« [La consommation des ménages a rebondi] pour partie (environ la moitié) en raison de la consommation de services récréatifs dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris »

Les services aux ménages ont également fortement augmenté (+3,5%), ainsi que la production dans l’information-communication +2,3%). Les transports et le commerce sont cependant en repli (-0,6% et -0,4% respectivement).

L’Insee a noté qu’une fois l’effet JO passé, la croissance pourrait redevenir nulle, en particulier en raison de « l’incertitude politique ». Pour rappel, le gouvernement est en train de bâtir un budget sur une estimation de 1,1% de croissance pour 2024, un taux qui pourrait ne pas être atteint.

Source : Insee

