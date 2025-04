Qui sont les Français qui investissent dans les cryptomonnaies ? Synthèse de l'étude publiée par l'Adan (4/4)

Quel est le profil type d'un investisseur crypto en France ? Dans sa dernière étude, L'Adan révèle de nombreuses données intéressantes sur les profils des investisseurs en crypto-actifs. On vous explique.

Quels sont les profils d'investisseurs crypto en France ?

La dernière étude de l'Adan a révélé que de moins en moins de Français détiennent des cryptomonnaies, bien que le Bitcoin reste leur crypto-actif préféré.

L'Adan révèle par ailleurs que le public investissant dans les crypto-actifs est majoritairement jeune (42 % de 18-34 ans), plutôt aisé (45 % de Catégories Socio-professionnelles favorisées - CSP+) et majoritairement masculin (67 %). Une disparité des sexes également visible sur d'autres classes d'actifs dans les mêmes proportions, notamment pour les actions d'entreprises cotées.

Bien que les jeunes demeurent la catégorie la plus friande de crypto-actifs, on observe que 42 % des investisseurs ont moins de 34 ans, un chiffre en baisse de 15 % par rapport à l'année précédente. C'est la tranche des 35-44 ans qui progresse de manière notable, tandis que la détention est en baisse généralisée chez les plus de 45 ans.

Une disparité pouvant s'expliquer par la familiarisation des jeunes individus avec les nouvelles technologies, ces dernières constituant au contraire une barrière à l'adoption pour les individus plus âgés - qui se familiarisent toutefois petit à petit. L'impact environnemental des crypto-actifs est également un facteur important chez la plupart des investisseurs, surtout chez les jeunes.

Parmi les détenteurs de crypto-actifs, 28 % déclarent un revenu annuel supérieur à 48 000 euros, tandis que 27 % gagnent entre 30 000 et 45 000 euros par an. En revanche, 42 % perçoivent moins de 30 000 euros par an, ce qui fait des foyers les moins aisés la catégorie prédominante au sein des investisseurs.

Ces données témoignent d’une démocratisation progressive des crypto-actifs, soulignant la transition d’un marché initialement réservé à une minorité vers un phénomène plus largement adopté, traversant désormais diverses couches de la population.

