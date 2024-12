Du Bitcoin dans les réserves de la BCE ? Un ex-ministre allemand dit oui !

La liste des politiciens européens qui plaident pour une réserve stratégique en Bitcoin ne cesse de s’allonger. Au parlement européen, la députée Sarah Knafo avait pris la parole pour défendre l’idée devant ses collègues parlementaires. En Allemagne, c’est l’ancien ministre des Finances, Christian Lindner, qui s’est exprimé dans ce sens.

Ces prises de position ne doivent rien au hasard. L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a mis le feu aux poudres : en prenant une position « agressive » sur le sujet, le président américain n’a pas vraiment laissé le choix aux autres nations.

Dans le système actuel, posséder un stock d'or important équivaut à une force de dissuasion économique. Si le Bitcoin venait à jouer ce rôle dans les échanges internationaux, le retard des pays dans la course aux cryptos se traduirait par une baisse de souveraineté. C’est précisément ce que craint Christian Lindner :

L'Allemagne et l'Europe ne doivent pas se laisser à nouveau distancer dans ce domaine. Il faudrait donc examiner à Francfort si les crypto-actifs ne devraient pas aussi faire partie des réserves des banques centrales

En plus d’un outil de souveraineté, les cryptomonnaies vont également jouer un rôle économique : « les crypto-actifs représentent désormais une part importante de l'accroissement de la richesse mondiale » note Christian Lindner.

Les États-Unis, qui dominent déjà la machine économique mondiale avec le dollar, pourraient prendre une place indétrônable dans la nouvelle économie. Pour réaliser cela, ils peuvent compter sur leur politique vis-à-vis des cryptomonnaies, mais pas seulement. Le règne du dollar est en train de prendre une nouvelle dimension avec l’aide des stablecoins.

Outre-Atlantique, les mentalités évoluent donc rapidement. En Europe, nous devons encore rassurer quand on ose parler de cryptomonnaies. L’ancien ministre allemand avance prudemment lorsqu’il évoque des réserves en Bitcoin et en cryptos :

Personne n'aurait non plus la sagesse de tout investir dans celles-ci. Mais en tant que système décentralisé, dans lequel personne n'a le pouvoir à lui seul, les risques politiques sont calculables. Et même les actifs classiques comme les métaux précieux connaissent des fluctuations.