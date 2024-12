Sarah Knafo propose une réserve stratégique de Bitcoin pour l'Europe – Vers un changement de paradigme ?

L’eurodéputée Sarah Knafo, vice-présidente du groupe d’extrême droite L’Europe des Nations Souveraines, a prononcé un discours particulièrement pro-Bitcoin au parlement européen ce lundi 16 décembre.

C’est la première fois depuis l’élection de Donald Trump que ce genre de discours est tenu au parlement européen, de surcroît par une Française. Sarah Knafo s’est appuyée sur le cas du Salvador qui est le laboratoire Bitcoin du monde, mais aussi sur les positions pro-Bitcoin de Donald Trump et sur son idée de créer une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis. L’eurodéputée a également rebondi sur la récente déclaration de Jerome Powell qui a qualifié le Bitcoin de véritable « or numérique ».

🎅 Spécial Noël : quels sont les cadeaux Bitcoin et crypto à offrir ?

Sarah Knafo fustige en particulier les politiques de l’Union Européenne, qu’elle accuse de « dilapider notre argent dans des gabegies invraisemblables, d’accumuler des déficits tragiquement inflationnistes, et qui s’obstine à réguler, taxer et freiner. »

Face à une Union européenne qui fait de si mauvais choix économiques et politiques, Sarah Knafo tente également d’alerter sur les risques que pourraient représenter un Euro Numérique construit sur le modèle des Monnaies Numériques de Banques Centrales (MNBC). Elle oppose d’ailleurs ces 2 visions : d’un côté la liberté de la décentralisation avec le Bitcoin, de l’autre le danger de la dictature totalitaire de la Banque centrale européenne avec un euro numérique.

Pourtant, quand on regarde du côté des États-Unis, la puissance des stablecoins adossés au dollar ne semble pas être un frein à l’adoption du Bitcoin. Donald Trump avait d’ailleurs affirmé son soutien à ces stablecoins lors de son discours à la Bitcoin Conference de Nashville, en juillet 2024.

Voir une eurodéputée faire la promotion d’une réserve stratégique en Bitcoin peut surprendre. Avant même de commenter l’idée politique, les premières réactions qu’on pouvait voir en ligne portaient sur la sincérité de cette prise de position. Une question qui est légitime quand on voit l’écho dont a bénéficié Sarah Knafo, dont la prise de parole a été partagée par Michael Saylor :

"It’s time to bet on freedom. It’s time for our states to invest in #Bitcoin to build national strategic reserves." - @Knafo_Sarahpic.twitter.com/WLrbyg4WER

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 17, 2024