Pourquoi le Bitcoin a-t-il fini par dépasser les 100 000 dollars ?

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 décembre, le Bitcoin a franchi la barre des 100 000 dollars pour la première fois de l’histoire. De nombreux événements ont poussé le prix jusqu’à cette zone, à commencer par l’élection de Donald Trump. Les derniers mètres, eux, ont été parcourus grâce à deux autres personnes qu’on n’aurait pas imaginé être les alliés de l’or numérique : Vladimir Poutine et Jerome Powell.

Vladimir Poutine reconnaît que le Bitcoin est « inarrêtable »

Lors du 15e Forum sur l’investissement organisé par la 2de banque russe, la Vnechtorgbank (VTB), le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé sur le Bitcoin. L’homme était en train de s'interroger sur l’intérêt des réserves en devises étrangères :

Une question légitime : pourquoi accumuler des réserves si elles peuvent être perdues si facilement ?

🗞️ Lire aussi – la Russie se dote d'un cadre légal pour les crypto et le minage

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 300 milliards de dollars en réserves étrangères appartenant à la Russie ont été gelés. Ce qui a poussé le pays à se tourner vers des alternatives comme les cryptomonnaies et le Bitcoin.

Par exemple, le Bitcoin. Qui peut l’interdire ? Personne. Vladimir Poutine

Vladimir Poutine reconnaît ainsi la force et l’indépendance du Bitcoin pour un État. Pour rappel, les réserves en devises étrangères peuvent servir à diversifier les avoirs d’un pays, pour lutter contre la volatilité ou la spéculation des marchés étranger. Les États-Unis ont réussi à faire du dollar l’actif de réserve le plus utilisé dans le monde. Cette déclaration de Vladimir Poutine laisse entendre que cette période est terminée.

Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pour Jerome Powell, le Bitcoin est « comme l’or »

De l’autre côté de l’Atlantique, on encense aussi le Bitcoin mais pas pour la même raison. Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale américaine (FED), a comparé le Bitcoin à l’or.

Voir le président d’une banque centrale d’un pays comme les États-Unis parler du Bitcoin pour dire autre chose que du mal est déjà un exploit en soi. Le comparer à l’or, soit l’actif le plus célèbre et le plus capitalisé au monde, c’est une révolution.

Cependant, il y a une différence entre la déclaration de Jerome Powell et celle de Vladimir Poutine.

💡 Découvrez comment acheter du Bitcoin

Le président de la FED compare l’or et le Bitcoin avec un message : le Bitcoin n’est pas un concurrent du dollar, ce n’est pas « une forme de paiement, ou une réserve de valeur ». Aux antipodes de la déclaration du président de la Russie qui voit dans le Bitcoin la fin du règne du dollar, et donc des États-Unis.

Donald Trump a récemment menacé les pays des BRICS qui serait tenté d’abandonner le dollar pour un nouveau mode de paiement. Le billet vert est un outil géopolitique qui garantit l’hégémonie des États-Unis sur le reste du monde. En tant que concurrent du dollar, le Bitcoin sera donc un ennemi, en tant qu'or numérique, ce sera un allié.

Reste à savoir quelle vision de la crypto va prévaloir à la Maison-Blanche : celle de Jerome Powell ou celle de Vladimir Poutine ? En attendant de voir la politique américaine sur le sujet, les marchés ont compris le message : le Bitcoin est comme l'or, inarrêtable. En tout cas, quelques heures après ces déclarations, la cryptomonnaie dépassait les 100 000 dollars.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital